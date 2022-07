MICHAEL KIWANUKA: le foto del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Andrea Ripamonti

Tra le voci più talentuose del panorama soul internazionale, MICHAEL KIWANUKA – soulman inglese dalle origini ugandesi – rappresenta la quintessenza del soul, funk, jazz e rock psichedelico.

Con una forte propensione per l’analogico, in un mondo attuale completamente incentrato sul digitale, Kiwanuka raccoglie un meritato successo dopo l’altro. Autore di hit come ‘Cold Little Heart’, colonna sonora della pluripremiata serie tv ‘Big Little Lies’, l’artista ha pubblicato a ottobre 2019 ‘KIWANUKA’, il terzo disco di studio con etichetta Polydor. Registrato a New York, Los Angeles e Londra, con la produzione di Danger Mouse e Inflo, lo stesso team del precedente e acclamato ‘Love & Hate’ (2016, primo posto della UK Album Chart), ‘KIWANUKA’ è un disco pieno di aspettative e di presa di coscienza da parte dell’artista.

Con numerose nomination ai Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize e BBC Music Awards, il debutto artistico di Kiwanuka risale al 2011, anno in cui viene scelto come opening per il tour inglese di Adele e in cui firma con la prestigiosa etichetta Polydor.

L’anno successivo arriva ‘Home Again’, il disco di debutto che raggiunge immediatamente la quarta posizione della Official Album Charts, evidenziando sin da subito le sue qualità di compositore con chiari riferimenti alla black music e un occhio alla tradizione cantautorale folk-rock.

Nel 2016 arriva ‘Love & Hate’, acclamato album in cui è contenuto il brano ‘Cold Little Heart’, colonna sonora della pluripremiata serie televisiva ‘Big Little Lies’, un disco raffinato che mostra le abilità di Kiwanuka come compositore e musicista in grado di spaziare dalla psichedelia alla black music.

‘KIWANUKA’, il terzo e omonimo album pubblicato a fine ottobre, trasuda le avventure musicali degli ultimi anni, un disco maturo e completo che mostra, senza incertezza alcuna, il significato di essere se stessi ai giorni nostri, elevando Michael Kiwanuka nell’olimpo dei grandi del passato come Gil Scott-Heron e Otis Redding.

MICHAEL KIWANUKA – la scaletta del concerto a Gardone Riviera

PIANO JOINT

ONE MORE NIGHT

YOU AIN’T THE PROBLEM

ROLLING

I’VE BEEN DAZED

BLACK MAN

RULE THE WORLD

HERO

HARD TO SAY GOODBYE

LIGHT

FINAL SAYS

SOLID GROUND

BIS

FALLING

LIVING IN DENIAL

HOME AGAIN

COLD LITTLE HEART

LOVE AND HATE