MELLOW MOOD + Tommy Kuti: le foto del concerto alla Festa di Radio Onda D’urto a Brescia

Mellow Mood + Tommy Kuti in concerto alla Festa di Radio Onda d’Urto 2025 di Brescia

Mellow Mood in concerto alla Festa di Radio Onda d'Urto di Brescia 2025
Mellow Mood in concerto alla Festa di Radio Onda d'Urto di Brescia foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Foto di Francesca Maffioletti

Sul palco principale di via Serenissima torna alla festa di Radio Onda d’Urto il grande reggae dei Mellow Mood! Dal 2005 i Mellow Mood sono capitanati dai gemelli Jacob e LO Garzia, già sul palco della Festa più volte, come nel 2022, in occasione del lancio di “Manana” , il loro sesto album registrato, mixato e prodotto da Paolo Baldini Dubfiles.

In apertura, sul palco principale, c’è Tommy Kuti: nato in Nigeria e cresciuto tra la provincia di Mantova e quella di Brescia, la sua musica spazia tra l’hip hop e l’afrobeat e nei suoi testi racconta il suo percorso dalla laurea a Cambridge ai lavori precari fino alla carriera di musicista indipendente.

Clicca qui per vedere le foto dei Mellow Mood in concerto a Brescia (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

Mellow Mood
