MELLOW MOOD + Tommy Kuti: le foto del concerto alla Festa di Radio Onda D’urto a Brescia

Foto di Francesca Maffioletti

Sul palco principale di via Serenissima torna alla festa di Radio Onda d’Urto il grande reggae dei Mellow Mood! Dal 2005 i Mellow Mood sono capitanati dai gemelli Jacob e LO Garzia, già sul palco della Festa più volte, come nel 2022, in occasione del lancio di “Manana” , il loro sesto album registrato, mixato e prodotto da Paolo Baldini Dubfiles.

In apertura, sul palco principale, c’è Tommy Kuti: nato in Nigeria e cresciuto tra la provincia di Mantova e quella di Brescia, la sua musica spazia tra l’hip hop e l’afrobeat e nei suoi testi racconta il suo percorso dalla laurea a Cambridge ai lavori precari fino alla carriera di musicista indipendente.

