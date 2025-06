MARRACASH: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini



Ieri sera, sabato 14 giugno, lo Stadio Olimpico Grande Torino ha vibrato al ritmo incalzante di Marracash, che ha conquistato il pubblico torinese con un sold out e uno show maestoso, parte del suo epocale tour MARRA STADI25. Questa tournée segna un momento storico per il rap italiano, incoronando Marracash come il primo rapper in Italia a esibirsi in un tour negli stadi.

Dopo il successo del Marrageddon, Marracash continua a riscrivere le regole dello spettacolo dal vivo, alzando ancora una volta l’asticella. Il MARRA STADI25, prodotto da Friends & Partners, si distingue per un impiego di mezzi tecnologici e creativi senza precedenti per un artista italiano negli stadi. Il concerto di Torino ha offerto un concept live magistrale, un’esperienza immersiva su più livelli che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Lo show, suddiviso in sei capitoli, si è sviluppato come un vero e proprio “epic movie” dal vivo. Al centro della narrazione, il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. Un viaggio introspettivo che ha permesso ai due alter ego di scoprire la loro inscindibile connessione, rivelata dall’intensità delle performance dei brani della “Trilogia”: “Persona” (otto dischi di platino, 2019), “Noi, Loro, Gli Altri” (sette dischi di platino, 2021) ed “È Finita La Pace” (doppio disco di platino, 2024).

L’allestimento materico e immersivo, unito a effetti speciali sorprendenti, ha amplificato l’esperienza. La voce di Matilda De Angelis, in un ruolo d’eccezione, ha aggiunto profondità e potenza, guidando lo spettatore in un dialogo costante con Marracash, in un universo sospeso tra realtà e finzione.

Immancabile la presenza di Madame, ospite coerente e pienamente inserita nel racconto. La sua cifra artistica, profonda e viscerale, si è fusa perfettamente con i temi identitari e psicologici esplorati da Marracash, rafforzando il cuore emotivo dello spettacolo. Un legame già consolidato dalla loro collaborazione in “L’anima”, brano contenuto nell’album “PERSONA”.

Il concerto di Torino ha confermato la potenza e l’innovazione di un artista che non smette di evolversi, regalando al suo pubblico un’esperienza indimenticabile.

Il tour, partito il 6 giugno da Bibione e passato per Napoli, proseguirà con altre due date sold out a Milano (25 e 26 giugno), Roma (30 giugno) e si concluderà a Messina il 5 luglio.

Clicca qui per vedere le foto di Marracash in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARRACASH: la scaletta del concerto di Torino

POWER SLAP

GLI SBANDATI HANNO PERSO

VITTIMA

SPORT

CLIFFHANGER

G.O.A.T

BODY PARTS

BASTAVANO LE BRICIOLE

NOI

FACTOTUM

LAUREA AD HONOREM

PENTOTHAL

IO

DUBBI

L’ANIMA

NEMESI

BRIVIDO

QUALCOSA IN CUI CREDERE

CRASH

LORO

QUELLI CHE NON PENSANO

COSPLAYER

POCO DI BUONO

È FINITA LA PACE

PER IL TUO BENE

CRAZY LOVE

CRUDELIA

NIENTE CANZONI D’AMORE

MI SONO INNAMORATO DI UN’AI

LEI

BRAVI A CADERE

NULLA ACCADE

LOVE

HAPPY END