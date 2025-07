MARCO MENGONI: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Ieri sera, lo Stadio Grande Torino ha ospitato un evento straordinario: la data torinese del tour “Marco Negli Stadi 2025” di Marco Mengoni, un vero e proprio progetto che fonde musica e teatro in un’esperienza unica. Mengoni, produttore e mente creativa dello show, ha curato ogni minimo dettaglio, dalle immagini ai suoni, per portare sul palco la sua visione artistica a 360 gradi.

Ispirandosi alla tradizione del teatro greco, lo spettacolo è suddiviso in capitoli – prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi – narrando i cicli di crollo e rinascita dell’esistenza. La direzione musicale, curata con Giovanni Pallotti e Francesco Fugazza, ha saputo integrare un repertorio di 15 anni di carriera, includendo hit, gemme dimenticate e cover, il tutto accompagnato da una band di 13 elementi e 10 performer che hanno arricchito la narrazione con coreografie mozzafiato.

Anche i costumi custom made, ideati con lo stylist Nick Cerioni e realizzati da brand storici e giovani designer, hanno contribuito a raccontare il viaggio fisico e spirituale del protagonista. Il tour è anche l’occasione per anticipare l’uscita del nuovo singolo “Sto bene al mare” con Sayf e Rkomi. Il brano, dal sound estivo ma dal testo profondo, riflette sul mare come specchio di gioia e riflessione. Con un palmarès di 85 dischi di platino e miliardi di streaming, Mengoni si conferma una delle voci più influenti del panorama musicale italiano.



MARCO MENGON: la scaletta del concerto di Torino

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re / Balck Hole Sun

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura (Ernia cover)

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia (MACE cover)



Cambia un uomo

Luce

In due minuti / Stay

Un’altra storia

Tonight / Try Again / Tonight

Hola / Mi fido di te

Due vite

L’essenziale / Ordinary world

Ready or not / Mi fiderò

La casa azul

Onde



Appunto 5: Non sono questo

Un fiore contro il diluvio

Incenso

ManDarE TuTto All’aRIA

Pazza musica

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Sto bene al mare

Esseri umani