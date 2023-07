MARCO MENGONI: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Sandro Niboli

Il 2023 di Marco Mengoni è stato un crescendo di successi, emozioni e traguardi raggiunti.

Dopo il trionfo al 73° Festival di Sanremo con il brano Due vite, dopo aver rappresentato l’Italia per la seconda volta all’Eurovision Song Contest che si è tenuto a Liverpool il 13 maggio, ha portato in giro negli stadi italiani il suo tour che avevamo avuto modo di sbirciare lo scorso autunno al Mediolanum Forum di Assago (clicca qui per rivedere le foto ed il reportage).

Bibione (17 giugno – data zero), Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), fino al sold out di sabato scorso a Milano.

Ed ora tutto pronto per il gran finale con la data evento al Circo Massimo di Roma in programma il prossimo sabato 15 luglio.

Clicca qui per vedere le foto di Marco Mengoni in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

MARCO MENGONI: la scaletta del concerto di Milano

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Ali

Voglio

Psycho Killer (Talking Heads cover)

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale

Pazza musica(with Elodie)

Crazy in love(Beyoncé cover)

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Encore:

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona vita