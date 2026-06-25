TEDUA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

C’erano pochi dubbi sul fatto che Tedua fosse diventato uno degli artisti più influenti della scena urban italiana. Quello che mancava era forse soltanto l’ultimo sigillo, il passaggio simbolico nel luogo che più di ogni altro rappresenta il successo nella musica italiana: lo Stadio San Siro.

Martedì 24 giugno il rapper genovese ha compiuto questo passo davanti a un reale sold-out, regalando uno spettacolo che ha unito la dimensione narrativa della sua musica a una produzione all’altezza dell’occasione. Lo show ha ripercorso i capitoli più importanti della sua carriera, mettendo al centro l’universo di La Divina Commedia, il progetto che negli ultimi anni ne ha ridefinito l’identità artistica. Tra visual monumentali, scenografie curate e una regia capace di valorizzare ogni momento della serata, Tedua ha costruito un racconto coerente che ha accompagnato i fan attraverso inferni personali, risalite e conquiste.

Accanto ai brani più recenti non sono mancati i pezzi che hanno segnato la crescita dell’artista, accolti da un coro costante proveniente dagli spalti e dal prato. San Siro si è trasformato in una gigantesca cassa di risonanza, capace di amplificare l’energia di un repertorio che negli anni ha saputo attraversare generazioni diverse di ascoltatori. Sul palco con lui numerosissimi ospiti: Vaz Té, Bresh, Tony Effe, latrelle, Sfera Ebbasta, Kid Yugi, Capo Plaza, Sayf, Lazza, Annalisa.

Quello di San Siro è stato un concerto che conferma definitivamente Tedua tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea e che rappresenta uno dei momenti più significativi della sua carriera.

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TEDUA: la scaletta di Milano