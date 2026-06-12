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IRAMA: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio San Siro di Milano

Irama in concerto allo Stadio San Siro di Milano, guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Irama in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Irama in concerto allo Stadio San Siro di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Primo San Siro per il cantautore e rapper Irama, che ieri 11 giugno 2026 ha portato nello stadio milanese una festa per tutti i suoi fan, un concerto-evento che ripercorre i suoi dieci anni di carriera.

Il live, iniziato sul nuovo skywalk dello stadio a 55 metri di altezza, è continuato su un palco dominato da un enorme rosone gotico. Ad accompagnare Irama sul palco una band, cinque coristi e un corpo di ballo, che insieme agli ospiti della serata Rkomi, Giorgia, Annalisa e Arisa, hanno contribuito a regalare ai fan una serata ancora più indimenticabile.

Ed è proprio ai fan più leali, “A chi ci sarà”, che Irama ieri ha annunciato il prossimo tour nei palazzetti 2026, i cui biglietti saranno in vendita da oggi alle 14:

6 dicembre – PalaUnical, Mantova
8 dicembre – Mandela Forum, Firenze
12 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma
16 dicembre – Unipol Dome, Milano
19 dicembre – Unipol Arena, Bologna
21 dicembre – Inalpi Arena, Torino
23 dicembre – Palapartenope, Napoli

Clicca qui per vedere le foto di Irama a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Irama

IRAMA: la scaletta del concerto di Milano

  1. Intro (Tu No)
  2. Galassie
  3. Bazooka
  4. Lentamente
  5. Ali
  6. Bella e rovinata
  7. Polvere
  8. La ragazza col cuore di latta
  9. Un giorno in più
  10. Mediterranea
  11. Arrogante
  12. Luna piena (con Rkomi)
  13. Yo Quiero Amarte
  14. È la luna
  15. Cabana
  16. Crepe
  17. Nera
  18. Tu no (con Annalisa)
  19. Mi mancherai moltissimo
  20. Tornerai da me
  21. Dedicato a Te
  22. Un Respiro
  23. Circo
  24. El Peso de un Ángel
  25. 5 Gocce
  26. Senz’Anima (con Arisa)
  27. Baby
  28. buio (con Giorgia)
  29. Ovunque Sarai
  30. La Genesi del tuo Colore

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