IRAMA: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio San Siro di Milano

Foto di Alessia Belotti
Primo San Siro per il cantautore e rapper Irama, che ieri 11 giugno 2026 ha portato nello stadio milanese una festa per tutti i suoi fan, un concerto-evento che ripercorre i suoi dieci anni di carriera.
Il live, iniziato sul nuovo skywalk dello stadio a 55 metri di altezza, è continuato su un palco dominato da un enorme rosone gotico. Ad accompagnare Irama sul palco una band, cinque coristi e un corpo di ballo, che insieme agli ospiti della serata Rkomi, Giorgia, Annalisa e Arisa, hanno contribuito a regalare ai fan una serata ancora più indimenticabile.
Ed è proprio ai fan più leali, “A chi ci sarà”, che Irama ieri ha annunciato il prossimo tour nei palazzetti 2026, i cui biglietti saranno in vendita da oggi alle 14:
6 dicembre – PalaUnical, Mantova
8 dicembre – Mandela Forum, Firenze
12 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma
16 dicembre – Unipol Dome, Milano
19 dicembre – Unipol Arena, Bologna
21 dicembre – Inalpi Arena, Torino
23 dicembre – Palapartenope, Napoli
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IRAMA: la scaletta del concerto di Milano
- Intro (Tu No)
- Galassie
- Bazooka
- Lentamente
- Ali
- Bella e rovinata
- Polvere
- La ragazza col cuore di latta
- Un giorno in più
- Mediterranea
- Arrogante
- Luna piena (con Rkomi)
- Yo Quiero Amarte
- È la luna
- Cabana
- Crepe
- Nera
- Tu no (con Annalisa)
- Mi mancherai moltissimo
- Tornerai da me
- Dedicato a Te
- Un Respiro
- Circo
- El Peso de un Ángel
- 5 Gocce
- Senz’Anima (con Arisa)
- Baby
- buio (con Giorgia)
- Ovunque Sarai
- La Genesi del tuo Colore