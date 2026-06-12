IRAMA: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio San Siro di Milano

Foto di Alessia Belotti

Primo San Siro per il cantautore e rapper Irama, che ieri 11 giugno 2026 ha portato nello stadio milanese una festa per tutti i suoi fan, un concerto-evento che ripercorre i suoi dieci anni di carriera.

Il live, iniziato sul nuovo skywalk dello stadio a 55 metri di altezza, è continuato su un palco dominato da un enorme rosone gotico. Ad accompagnare Irama sul palco una band, cinque coristi e un corpo di ballo, che insieme agli ospiti della serata Rkomi, Giorgia, Annalisa e Arisa, hanno contribuito a regalare ai fan una serata ancora più indimenticabile.

Ed è proprio ai fan più leali, “A chi ci sarà”, che Irama ieri ha annunciato il prossimo tour nei palazzetti 2026, i cui biglietti saranno in vendita da oggi alle 14:



6 dicembre – PalaUnical, Mantova

8 dicembre – Mandela Forum, Firenze

12 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma

16 dicembre – Unipol Dome, Milano

19 dicembre – Unipol Arena, Bologna

21 dicembre – Inalpi Arena, Torino

23 dicembre – Palapartenope, Napoli

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IRAMA: la scaletta del concerto di Milano