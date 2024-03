LP + Vérité: le foto del concerto al Columbiahalle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Proiettandosi alla fama con il brano del 2017 “Lost On You”, una penetrante ballata folk che ha raggiunto la prima posizione in 18 paesi, l’artista con sede a Los Angeles ha affascinato un pubblico di oltre 25,7 milioni di ascoltatori/spettatori mensili che affollano i loro spettacoli trascendentali, tutti esauriti, in tutto il mondo in più di 150 città, con un pubblico che varia da 3.000 a 20.000 biglietti. Il catalogo senza eguali di LP ha accumulato oltre 3 miliardi di streaming a livello globale, ricco di inni universali sull’amore trasformativo e l’autoscoperta, catturando la complessità dell’esperienza umana attraverso i loro occhi. “Scrivere canzoni è un modo per me di andare al centro del mio mondo,” spiega LP, “e trovare l’originalità di cui avevo bisogno per me stesso.”

Laura Pergolizzi – aka LP – ha affinato il proprio stile studiando i grandi, da Freddie Mercury e Jeff Buckley ad Aretha Franklin, Joni Mitchell e Roy Orbison. Sono emersi nei primi anni 2000 con il loro audace debutto infuso di blues rock, “Heart-Shaped Scar”, e con “Suburban Sprawl & Alcohol” del 2004, che ha portato a due accordi con le major che non hanno prodotto dischi. Tuttavia, grazie alla potenza delle loro abilità esecutive, LP ha presto ottenuto un contratto editoriale dove ha imparato a scrivere canzoni al fianco di leggende che avevano già realizzato successi che li avevano resi “come 50 milioni di dollari, sicuramente,” scherza LP. “Ero seduto ai piedi di questi giganti.” Vedendo il loro successo nella scrittura di canzoni con il successo del 2011 di Rihanna, “Cheers (Drink to That)”, hanno anche scritto successi per Cher, i Backstreet Boys, Céline Dion e Christina Aguilera. Nel 2014, LP ha pubblicato “Forever for Now” per la Warner Brothers Records, il cui brano di successo “Into the Wild” ha suscitato l’interesse di nuovi ascoltatori che lo hanno sentito per la prima volta in uno spot televisivo di Citibank e hanno iniziato a cercare su internet chi fosse questa talentuosa cantante. L’attenzione internazionale è arrivata con il suo successivo album del 2016, “Lost on You”, che ha generato l’ormai iconica traccia principale, così come “Muddy Waters”, che ha ottenuto un posizionamento di rilievo nella finale della quarta stagione di Orange Is the New Black su Netflix. LP ha mantenuto il momento con “Heart to Mouth” del 2018, che ha generato altri singoli di successo globali come “Recovery” e “Girls Go Wild”, il quale è stato il brano più trasmesso in radio in Italia nel 2019, ottenendo nuovamente successo nella primavera del 2020 grazie a una versione con la cantante messicana Ximena Sariñana.

Un talento unico nel suo genere, che possiede sia arguzia che profondità introspettiva, LP vede la scrittura di canzoni come la sua chiamata di vita, paragonandola all’arte della commedia. “È mettere qualcuno a proprio agio, aiutare la loro mente a liberarsi e prepararli a ricevere queste emozioni. Poi possono lasciare che la canzone parli alla loro anima nel modo in cui vogliono.” LP chiama anche le esibizioni la sua “connessione con il mondo”, che sarà senza dubbio ulteriormente rafforzata con il prossimo album, “Love Lines”. “Sto cercando di raggiungere sempre più persone,” aggiunge. “Per far sentire bene le persone anche solo per tre minuti di una canzone.”

Clicca qui per vedere le foto di LP a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

LP – la scaletta del concerto di Berlino

Golden

Love song

Everybody’s Falling in Love

When We’re High

Mean Streak

Wild

The One That You Love

Recovery

Hold The Light

Blow

Lost on You

Tears in Time

Girls Go Wild

A Woman Is Sacred

One Like You

Dayglow

Long Goodbye

BIS

Hola

Other People

One Last Time