LIGABUE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Foto di Cesare Veronesi

Dopo il successo dell’evento “30 anni in un giorno” (il 4 giugno alla RCF Arena – Campovolo di Reggio Emilia) LUCIANO LIGABUE torna sulle scene live con 7 imperdibili concerti, già tutti SOLD OUT, all’Arena di Verona.

Nel mese di ottobre LIGABUE sarà poi protagonista di quattro concerti nelle principali città europee a Barcellona, Bruxelles, Parigi e Londra.

“Non cambierei questa vita con nessun’altra” è l’ultimo brano di Ligabue, attualmente in rotazione radiofonica e accompagnato da un video, diretto dallo stesso Liga insieme a Riccardo Guarneri, che apre il primo dei 7 concerti all’Arena di Verona.

LIGABUE – la scaletta del concerto all’Arena di Verona

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

Bambolina e barracuda

Ho messo via

Il sale della terra

Si viene e si va

A modo tuo

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Il giorno dei giorni

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui



Semi-acoustic set

Walter il mago

Il mio nome è mai più (LigaJovaPelù cover) (with Niccolò Bossini and Federico Poggipollini on vocals)

Piccola stella senza cielo

Il meglio deve ancora venire

Buonanotte all’Italia

Quella che non sei

Certe notti

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà



Encore

Urlando contro il cielo

Leggero



Outro

Non cambierei questa vita con nessun’altra