Intervista a MARCO LIGABUE: “Le canzoni inglesi” tra nostalgia, Londra e rock di famiglia

“Le canzoni inglesi” è il nuovo singolo di Marco Ligabue: un vero omaggio al Brit Pop, una nostalgia musicale che ti porterà in un viaggio a ritroso nel tempo, tra le vie vibranti di Londra. La canzone racconta un’epoca di giovinezza e libertà, con sonorità che evocano la spensieratezza, la ribellione e la dolce malinconia della musica inglese. Marco la descrive come una vera “cartolina da Londra”, con riferimenti a Elton John e l’inconfondibile energia del Brit Pop.

D. “Le canzoni inglesi” è una ballad che profuma di ricordi e libertà. Cosa ti ha ispirato a scriverla e cosa rappresenta per te Londra, oggi e ieri?

R. Londra per me è sempre stata un simbolo di apertura, di sogni e rivoluzioni musicali. Quando ero ragazzo, ogni canzone che arrivava da lì aveva un’aura magica.

“Le canzoni inglesi” nasce proprio da quei pomeriggi passati a sognare a occhi aperti, con le cuffie in testa e l’idea che da qualche parte nel mondo qualcuno stava cambiando la musica – e forse anche un po’ la vita. Oggi Londra è cambiata, come tutti noi, ma resta quel luogo mitico che sa di libertà e scoperta.

D.Nel brano citi l’eco di Elton John e il graffio del Brit Pop. Quali artisti britannici hanno segnato di più la tua formazione musicale?

R. Sicuramente Elton John è stato tra i primi a farmi capire quanto una melodia potesse entrare nel cuore, ma poi sono arrivati i Beatles, gli Oasis, i Clash… ognuno mi ha insegnato qualcosa di diverso. Dai Beatles ho preso l’amore per la scrittura semplice ma profonda, dagli Oasis l’energia e l’attitudine, dai Clash il coraggio di dire le cose come stanno. È un mix che mi porto ancora addosso, ogni volta che scrivo o salgo su un palco.

D. La produzione è diretta, istintiva, quasi suonata “di pancia”. Com’è stato lavorare in studio con tuo nipote Lenny alla batteria e la tua storica band?

R. È stato emozionante, perché quando suoni con persone che conosci bene, che condividono il tuo linguaggio e la tua storia, succede una magia. Avere Lenny alla batteria è stato un cerchio che si chiude e si apre allo stesso tempo. Vederlo lì, a portare la sua energia e la sua visione, mi ha dato una spinta nuova. È bello vedere come la musica unisca le generazioni, senza bisogno di troppe parole.

D. In un’epoca iperconnessa, dove tutto scorre veloce, pensi che la nostalgia sia una forma di ribellione?

R. Assolutamente sì. A volte ricordare da dove veniamo è il modo più potente per restare umani. Viviamo in un tempo in cui tutto è aggiornamento continuo, ma la nostalgia non è solo guardare indietro: è anche tenere vive le cose che contano. Le emozioni vere, quelle che ti fanno vibrare dentro, non passano mai di moda. E in fondo, anche scrivere una canzone è un atto di resistenza alla velocità del mondo.

D. Sei reduce da un 2024 ricco di live. Come si rinnova il tuo rapporto con il pubblico a ogni concerto?

R. Ogni concerto è diverso, anche se magari suoni le stesse canzoni. Il pubblico cambia, cambia l’aria, cambia il cielo sopra la testa. Io cerco sempre di mettermi a nudo, di essere presente davvero, e questo crea un contatto che va oltre la musica. Ricevere energia dal pubblico e restituirla moltiplicata è una delle cose più belle che esistano. Per me suonare dal vivo non è mai una routine: è sempre un nuovo inizio.

D. In parallelo alla musica, hai portato in tour anche lo showcase legato al tuo libro “Salutami tuo fratello”. Che tipo di connessione senti tra scrittura e musica?

R. Scrivere un libro è stato un viaggio diverso, ma con lo stesso motore: raccontare storie, emozioni, vita vissuta. La musica è più immediata, arriva diretta, mentre la scrittura ti fa scavare più a fondo, ti impone di fermarti. Ma alla fine l’anima è la stessa. Quando ho portato in tour “Salutami tuo fratello”, ho sentito che le persone avevano voglia di ascoltare, di condividere, anche fuori dalle canzoni. E questo mi ha dato una forza nuova.

D. Prossimi progetti: possiamo aspettarci un nuovo album o altre sorprese nei prossimi mesi?

R. Sto lavorando a nuove canzoni, alcune già pronte, altre in fase di scrittura. Non so ancora se finiranno in un album o prenderanno altre strade, ma una cosa è certa: non riesco a stare fermo. Ho bisogno di creare, di esprimermi. E sicuramente qualche sorpresa arriverà nei prossimi mesi… magari anche qualcosa di inaspettato. E poi sono in tour…vi aspetto ai miei spettacoli.

D. Ultima domanda, ma d’obbligo: qual è la canzone inglese che ha cambiato la tua vita?

R. Ce ne sarebbero tante, ma se devo sceglierne una, direi “Where the Streets Have No Name” degli U2.

È una di quelle canzoni che non ha tempo, che continua a parlarti anche dopo mille ascolti. Mi ha insegnato che si può fare arte e dire qualcosa di importante allo stesso tempo. Ogni volta che la sento, mi ricorda perché ho scelto la musica.