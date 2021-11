GULINO: tutto in una notte, dai Marta ad Urlo Gigante!

Articolo di Stefania Clerici | Foto di Roberto Finizio

A quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico con i Marta sui Tubi, Giovanni Gulino torna sui palchi con uno show acustico composto da canzoni dei Marta e da quelle del suo unico album da solista «Urlo gigante», uscito in pieno lockdown nel marzo 2020.

Il cantautore ha presentato dal vivo con un live intenso e raffinato insieme al chitarrista e coautore Fabio Genco, i brani più celebri della sua carriera.

“In un momento – dichiara Gulino – di intensa attività compositiva in cui sto lavorando tanto sulla scrittura di nuove canzoni, prendo una boccata d’aria dallo studio di registrazione per tuffarmi nella dimensione live: sarà interessante testare dal vivo qualche composizione inedita per vedere la reazione del pubblico”.

E così è stato ieri sera al circolo Arci Bellezza, in cui ha aperto il live con Lasciarsi insieme tratto da “Urlo Gigante”, per poi scaldare i toni con l’allegra Di Vino, dal repertorio dei Marta. Il rimpallo tra presente e passato è continuato poi sulle note di Muovere maree e Bambi, seguite dalla poetica Cromatica.

Se ad esaltare il virtuosismo vocale sono le canzoni più nude del Gulino solista (Un grammo di cielo e Sto), è però sulle vecchie canzoni dei Marta sui Tubi che il pubblico si incendia: Vecchi difetti viene urlata dal palco alla platea, non mancano i momenti di assolo dei fan, sui quali Gulino si esalta, si commuove e ringrazia sincero.

Dopo aver cantato insieme, viene ripresa la dimensione più intima del live, con l’infilata di Fammi ridere, Cenere e Vorrei, in un crescendo che passando per Dormiveglia, arriva alle amatissime Dispari e L’abbandono, in cui il ritornello “Sono un infinitesimo di me di te e di me, sono una parte infinitesima” viene surrussato, cantato, urlato, suonato e diventa un coro unanime che abbraccia la platea e il palco rendendole una sola cosa.

La chiusura viene affidata a Grandine, con una remise tutta romantica, sulla cover di Bruno Lauzi Ritornerai, l’amatissima La spesa e la siciliana e dialettale Lo pisce spada.

Dopo l’avventura milanese, Gulino è pronto a partire alla volta di Roma, Pesaro e Cavriago.



Bentornato rock e bentornati live, finalmente e di nuovo anche in Italia! Stay tuned!

GULINO: la scaletta del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Setlist

Lasciarsi insieme (urlo gigante)

Di vino (mst)

Muovere maree

Bambi

Cromatica (mst)

L’impossibile (mst)

Un grammo di cielo

Sto

Vecchi difetti (mst)

Fammi ridere

Cenere (mst)

Vorrei (mst)

Dormiveglia

Dispari (mst)

L’abbandono (mst) **

Grandine

——

Remise

Ritornerai (Bruno Lauzi cover)

La spesa

Lo pisce spada