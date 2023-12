GIORGIA: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Mercoledì 13 dicembre 2023, il Pala Alpitour di Torino è stato il palcoscenico del concerto di Giorgia, una delle cantautrici più amate d’Italia. Dopo un lungo periodo di assenza dai palchi, la talentuosa artista romana è tornata in grande stile con il suo tour “Blu Live” che celebra il nuovo album, “Blu”.

Canzoni che segnato il ritorno dell’artista dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Questo album, un mix di emozione e ragione, ha catturato l’attenzione dei fan di lunga data e ha conquistato nuovi ascoltatori grazie alla sua autenticità e alla voce inconfondibile dell’interprete.

Il tour è stato diviso in due parti: “Blu Live – Teatri Lirici” e “Blu Live – Palasport“. Durante la prima parte, svolta tra maggio e giugno 2023, Giorgia si è esibita nei teatri d’opera, creando un’atmosfera intima e per il suo pubblico. Adesso, nella seconda parte del tour la cantante salirà sui grandi palchi dei palasp

Clicca qui per vedere le foto di Giorgia in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

GIORGIA: la scaletta del concerto di Torino

I Feel Love

Nessun dolore

Normale

Quando una stella muore

Non mi ami

Vivi davvero

Gocce di memoria

Vanità

Spirito libero

Stevie Wonder’s ‘Living for the City’

Fly Away / Kashmir / Whole Lotta Love (Solo Band)

E poi

The Wind Cries Mary (The Jimi Hendrix Experience cover)

Oronero

Senza confine / Un amore da favola

L’eternità

Per fare a meno di te

Come Neve

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) (Whitney Houston cover)

Toxic (Britney Spears cover)

La gatta (sul tetto)

Parole dette male

Viaggio della mente

Tu mi porti su

Di sole e d’azzurro

Encore:

Il mio giorno migliore

Come saprei

Credo