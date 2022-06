FLOWERS FESTIVAL 2022: Skunk Anansie, Caparezza, Carmen Consoli, Manuel Agnelli e molti altri nel luglio floreale torinese.

Foto di Roberto Finizio

Ha esordito ieri sera con il concerto di Guè Pequeno la nuova edizione del Flowers Festival 2022.

Da mercoledì 29 giugno a sabato 16 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To) la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, ha aperto i battenti con il concerto del rapper milanese Cosimo Fini, meglio conosciuto come Guè Pequeno.

Dopo aver resistito alla crisi e alle restrizioni della scorsa stagione, mettendo in piendi un’edizione comunque molto valida che avevamo seguito in parte per voi (clicca qui per vedere i nostri report), in questa stagione il calendario sarà ricchissimo di appuntamenti imperdibili.

Guè Pequeno in concerto al Flowers Festival 2022

RKOMI (30 giugno), SKUNK ANANSIE (1 luglio), PSICOLOGI (2 luglio), MASSIMO PERICOLO/VILLABANKS (3 luglio), CAPAREZZA (4 luglio), CARMEN CONSOLI (5 luglio), GEMITAIZ (6 luglio), MANUEL AGNELLI (7 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), ERNIA (10 luglio), NOYZ NARCOS/RANCORE (11 luglio), MARGHERITA VICARIO/DITONELLAPIAGA (13 luglio), YANN TIERSEN (14 luglio), EUGENIO IN VIA DI GIOIA/rOVERE (15 luglio), ARIETE (16 luglio) e le due produzioni ospiti “Una palla al piede” (17 luglio) e Long Live The Queen (18 luglio), sono gli artisti protagonisti di Flowers Festival 2022.

Nello spazio del Cortile della Lavanderia a Vapore, al Parco della Certosa di Collegno, un’arena in grado di ospitare normalmente fino a 5000 spettatori, con un’ampia scelta di food & beverage, a cura di M** Bun e Ottimo! Gelaterie.

I biglietti sono in vendita on line sul sito e tramite i circuiti www.mailticket.it e www.ticketone.it. Si potranno altresì acquistare direttamente presso la biglietteria allestita presso l’area spettacoli a partire dalle ore 18 di ogni giorno di spettacolo.

Clicca qui per vedere le foto di Guè Pequeno in concerto al Flowers Festival 2022 (o sfoglia la gallery qui sotto)