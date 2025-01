Fare musica à la MARTA DEL GRANDI, a Milano

Articolo di Marzia Picciano | Foto di Rossella Mele

Ho visto Marta Del Grandi dal vivo ormai tre volte quest’anno: la prima al MI AMI, nei postumi della fanghiglia; la seconda nel chiostro dell’Ypsigrock in Sicilia; la terza infine all’Arci Bellezza, luogo a lei caro e dove torna ‘cresciutà dal punto di vista musicale – e dove, posso dire con onestà intellettuale, si cresce sperimentando e provando proposte diverse, e non e’ da tutti oggi, perche’ ci sono sempre più rischi e problemi, inclusi gli effetti di una gestione azzardata del marketing di artisti lanciati nell’iperuranio dei forum con un solo disco alle spalle.

Marta Del Grandi in concerto all’Arci Bellezza di Milano, foto di Rossella Mele per www.rockon.it

Ieri il palco era suo, condiviso con la sua oggi band (Gabriele Segantini, alla batteria, e Vito Gatto ai synth e al violino) e ha messo in mostra quello che e’ stato il suo percorso, da Until We Fossilize a Selva e, più che altro, quello che vuole fare.

Perche’ Marta Del Grandi, almeno per come la percepisco, non e’ un’artista che ti costringe ad urlare, quanto più a riflettere e ascoltare (che non e’ che poi oggi ascoltiamo sempre tutto-tutto, e come si fa?). E’ vellutata, dopo il concerto di ieri ne sono più che convinta; la musica che fa e’ velluto, di quello brillante: sofisticata, alta, morbida al tatto, eppure pe(n)sante, non si scompone per uno strattone, abbozza con un rumore sordo, e si, morbido.

La Del Grandi con questa musica indica cristallina l’emisfero di riferimento dove vuole collocarsi, e’ palese quando si presenta con una cover di Sparklehorse suonata da un’altra (Adele Altro, Any Other, ieri in versione Phoebe Bridgers) che come lei ha fatto un disco su cui e’ stato scritto di tutto, ma più che altro che appartiene a un altro sistema musicale, che e’ un album dalla visione “internazionale”.

Marta Del Grandi in concerto all’Arci Bellezza di Milano, foto di Rossella Mele per www.rockon.it

Quando la Del Grandi ironizza su Sanremo e dice che oggi realizza i suoi sogni cantando Heart Of Darkness sul palco del Bellezza davanti tantissime persone mi convinco sia qualcosa che faccia davvero per lei, e per la sua collega: come sentirsi bene nel fare una canzone che si ama tantissimo (lo si leggeva nelle loro facce).

Ma torniamo al velluto. Marta Del Grandi, in versione vestale bianca, ha una voce delicatissima che scioglie in una serie di melodie e refrain e vocalizzi che passano dall’audacia sperimentale al blues, al country (The Best Sea e’ quello, soprattutto quando lo canta con la chitarra di Luca Galizia aka Generic Animal) increspandosi, armoniosamente, in una spirale infinita, un loop di dolcezza che non smette mai di ricordarti che si, c’e’ un modo per dire cose che e’ un’altra via, magari una sorta di filastrocca ipnotica come Selva, l’unico pezzo in italiano del suo disco, quello della “svolta” (ovviamente, ironica). O anche per scatenarsi, come nelle percussioni del pezzo dall’appeal più orientale, Snapdragon.

C’e’ un modo più sottile e più delicato per mandare messaggi “politici” (se si puó dire) quando introduce Somebody New, che poi sarebbe un appello a mantere la barra dritta su chi siamo e come distinguiamo tra bene e male. C’e’ un modo dolcissimo si esprimere un concetto di quasi “sorority” musicale che mi e’ raramente capitato di vedere, come quello che hanno portato sul palco con Any Other.

Marta Del Grandi in concerto all’Arci Bellezza di Milano, foto di Rossella Mele per www.rockon.it

E questo lo fa usando come medium la lingua inglese, anche se qui non sono assolutamente pronta a scatenare polemiche o dibattiti riduttivi. Il tema e’ che Marta Del Grandi non e’ meno internazionale se canta in italiano, anzi (prendete un pezzo come quello con Casino Royale, Cospiro, non nella scaletta di ieri). Mi pare di sentirla aprire in un’ulteriore tonalità della sua voce, quasi che il ritorno alla pronuncia di vocali mediterranee le permetta di far brillare ancora di più la sua voce. Lo abbiamo sentito molto nella cover di De Andre’, Hotel Supramonte. Ne vorrei sentire di più anche io, che sono un’amante della musica inglese nel senso di parlato anglofono, prorprio perche’ ipnotizzante.

La ripeteró all’infinito ma delicatezza, nella sua variante più ipnotizzante, e’ stata la parola d’ordine del live di ieri che non ha deluso le aspettative, nell’emozione – percepibile – della sua artefice. Non da meno e’ stato l’opening, per me una dolcissima scoperta, la pugliese Lumen, al secolo Silvia Demita, autrice di un cantautorato sognato, anche lui vellutato (un pó Levante ai primi passi, mi permetto di dire), riverberato nella chitarra elettrica (a solo, ogni nota che apre di un millimetro un’immaginaria porta verso Narnia).

Marta Del Grandi in concerto all’Arci Bellezza di Milano, foto di Rossella Mele per www.rockon.it

Si e’ sognato ieri, sarà per questo che ci chiediamo perche’ ci sorprendiamo ancora? Che nella giungla di stili e fusion che ci troviamo oggi come mercato discografico ci sia ancora qualcuno che suoni come venuto da un altro universo eppure, seppur atterrando con pacata compostezza in mezzo ad animali deliranti?

Ai posteri (o ai futuri Sanremo) l’ardua sentenza. Nel frattempo, ricordiamoci che e’ la stagione del velluto.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di MARTA DEL GRANDI a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

MARTA DEL GRANDI – La scaletta del Concerto di Milano

Two Halves

Eye of the Day

Chameleon Eyes

Mata Hari

Snapdragon

Good Story

Selva

The Best Sea (con Generic Animal)

Kara oke (Generic Animal cover con Generic Animal)

Totally Fine

Stay (con Any Other)

Heart of Darkness (Sparklehorse cover) (con Any Other)

Hotel Supramonte (Fabrizio De André cover)

Somebody New

Encore

Marble Season