DIMARTINO + Marta Del Grandi: le foto del concerto al Sopravènto di Fano

Foto di Illary Terenzi

DIMARTINO è uno dei direttori artistici del festival Sopravènto, insieme a Colapesce. Ad inaugurare il palco dell’Ex Chiesa di San Francesco è proprio lui, che porta sul palco il suo quinto album in studio “L’improbabile piena dell’Oreto”, opera che sancisce il suo ritorno alla dimensione solista. L’artista presenta nuovi brani insieme a classici che hanno segnato il suo percorso di autore e musicista, in una veste intima e unplugged. Opening act: Marta Del Grandi.

Clicca qui per vedere le foto di Dimartino a Fano o sfoglia la gallery qui sotto