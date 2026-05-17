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DIMARTINO + Marta Del Grandi: le foto del concerto al Sopravènto di Fano

Dimartino in concerto al Sopravènto di Fano. Guarda le foto del live show.

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Dimartino in concerto al Sopravènto di Fano Maggio 2026
Dimartino in concerto al Sopravènto di Fano foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Foto di Illary Terenzi

DIMARTINO è uno dei direttori artistici del festival Sopravènto, insieme a Colapesce. Ad inaugurare il palco dell’Ex Chiesa di San Francesco è proprio lui, che porta sul palco il suo quinto album in studio “L’improbabile piena dell’Oreto”, opera che sancisce il suo ritorno alla dimensione solista. L’artista presenta nuovi brani insieme a classici che hanno segnato il suo percorso di autore e musicista, in una veste intima e unplugged. Opening act: Marta Del Grandi.

Clicca qui per vedere le foto di Dimartino a Fano o sfoglia la gallery qui sotto

Dimartino
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