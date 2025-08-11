FANTASTIC NEGRITO + Cek & the Stompers: le foto e la scaletta del concerto alla Festa di Radio Onda D’urto a Brescia

Foto di Francesca Maffioletti

Tra gli artisti più apprezzati dal pubblico italiano amante della buona musica, Fantastic Negrito è tornato nel nostro paese questa estate per presentare dal vivo Son of a Broken Man, uscito lo scorso ottobre sulla sua etichetta Storefront Records.

Son of a Broken Man è il primo nuovo lavoro dall’acclamato Grandfather Courage ed è stato anticipato dall’uscita di Undefeated Eyes con la partecipazione di Sting. Il disco vede Negrito incapsulare gli elementi inimitabili del suo celebre lavoro fino ad oggi, tra riff distorti di chitarra, ballate melodiche ed espressive e colpi di scena che sono diventati il suo marchio di fabbrica. L’album, sicuramente il lavoro più personale ad oggi, esplora i temi della famiglia e dell’inganno e il desiderio umano di nascondere il vero sé, mentre si immerge in uno dei conflitti più antichi della storia umana, la lotta tra padre e figlio.

«Quando avevo dodici anni mio padre smise di parlarmi e mi cacciò dalla mia casa», racconta Fantastic Negrito. «Non l’ho visto mai più ed è morto mentre ero in affidamento. Nel disco gli racconto cos’ho combinato nella mia vita». Fin dalla giovane età a Negrito furono raccontate delle falsità da suo padre. Un cognome inventato, origini inventate ed un falso accento somalo. Perché mentire? Perché creare questa falsa narrativa? Queste sono le domande che Fantastic Negrito ha dovuto porsi e che sono diventate il cuore di Son of a Broken Man.

Chi è Fantastic Negrito?

Nato come Xavier Amin Ddphrepaulezz, si è parlato molto della storia singolare di Negrito: i suoi primi anni di crescita in una famiglia musulmana ortodossa, il fallito contratto con una major che lo ha allontanato dall’industria musicale, il quasi fatale incidente d’auto che gli ha danneggiato permanentemente la mano con cui suona la chitarra, lo straordinario percorso di redenzione iniziato nel 2015, quando ha vinto il primo NPR Tiny Desk Contest. Negli anni successivi, Negrito si è aggiudicato ben 3 Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album, si è esibito in lunghi tour in tutto il mondo, ha aperto concerti per artisti del calibro di Sturgill Simpson, Chris Cornell, Bruce Springsteen, ha collaborato con numerosi musicisti tra cui Sting ed E-40, ha lanciato la sua etichetta, Storefront Records, si è esibito nei più importanti festival mondiali, dal Lollapalooza a Glastonbury e ha fondato Revolution Plantation, una fattoria urbana mirata all’educazione ed all’emancipazione dei giovani.

Clicca qui per vedere le foto di Fantastic Negrito in concerto a Brescia (oppure sfoglia la gallery qui sotto).

FANTASTIC NEGRITO: la scaletta del concerto di Brescia