ELISA: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Luca Moschini



Il 18 giugno 2025, Elisa ha fatto la storia con il suo debutto a San Siro, un concerto sold-out che ha segnato un momento indimenticabile nella sua carriera e nella musica italiana.



L’evento ha offerto una retrospettiva emozionante del suo percorso artistico, arricchita dalla partecipazione di ospiti d’eccezione come Giuliano San Giorgi, Cesare Cremonini, Giorgia, Jovanotti, Dardust e Ligabue che hanno contribuito a rendere la serata ancora più magica.

Ciò che ha reso questo concerto davvero unico è stato il suo forte impegno per la sostenibilità ambientale. Il palco è stato alimentato con biocarburante, riducendo le emissioni di CO₂ del 70%. Iniziative green hanno coinvolto ogni aspetto dell’evento, dalla promozione del trasporto pubblico alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla donazione di abiti usati. L’impatto ambientale è stato monitorato in tempo reale dall’Università di Genova, dimostrando un approccio concreto e misurabile all’ecologia. L’associazione Lotus di Elisa ha inoltre promosso il progetto “Plantasia“, volto a trasformare un’area contaminata in un bosco urbano, sottolineando l’impegno costante dell’artista per il pianeta.

La produzione dello spettacolo ha privilegiato un’acustica minimalista per una chiarezza sonora impeccabile, mentre le scenografie hanno creato un suggestivo dialogo tra musica, natura e consapevolezza.

La scaletta ha saputo bilanciare i grandi successi con i brani più recenti, regalando al pubblico duetti memorabili e collaborazioni artistiche di alto livello.

Clicca qui per vedere le foto di Elisa in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELISA: la scaletta del concerto di Milano

Gift

Labyrinth

Rainbow (Bedroom Rockers remix)

Broken

Una poesia anche per te

Heaven Out of Hell

Dillo solo al buio

The Waves

Stay

Eppure sentire (un senso di te)

Noi siamo uno (African interlude)

A Prayer

Hallelujah

Promettimi

Anche fragile

Basta così(Negramaro cover) (with Giuliano Sangiorgi)

Ti vorrei sollevare (with Giuliano Sangiorgi)

Almeno tu nell’universo (Mia Martini cover)

A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / NEON – Le Ali

Sesso debole

Dancing

Se piovesse il tuo nome (with Dardust)

Seta (with Dardust)

Palla al centro (with Jovanotti)

Le tasche piene di sassi (Jovanotti cover) (with Jovanotti & Cesare Cremonini)

Poetica (Cesare Cremonini cover) (with Jovanotti & Cesare Cremonini)

Nonostante tutto (Cesare Cremonini feat. Elisa song) (with Cesare Cremonini)

Luce (tramonti a nord est)

No Hero

L’anima vola

Di sole e d’azzurro (Giorgia cover)

La cura per me (Giorgia cover) (with Giorgia)

Together (with Giorgia)



Encore:

Gli ostacoli del cuore (with Ligabue)

A modo tuo (with Ligabue)

O forse sei tu

Qualcosa che non c’è

Sesso debole