DEPECHE MODE: le foto e la scaletta del concerto di Bologna

Dopo gli stadi di Roma e Milano ultima data italiana per i Depeche Mode, protagonisti ieri sera allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, per il primo tour che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher.

Con oltre due milioni di biglietti già venduti, il Memento Mori Tour, con le sue 110 date, è destinato ad essere uno dei più grandi tour dei Depeche Mode fino ad oggi, nonché uno dei più grandi tour mondiali del 2023.

La band di Dave Gahan tornerà in Italia nel 2024 per tre appuntamenti nei palazzetti: saranno di scena il 23 marzo al Pala Alpitour di Torino, il 28 e il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

DEPECHE MODE – la scaletta del concerto di Bologna

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Home

But Not Tonight (First since 2017; Acoustic; Sung by Martin)

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes (Dedicated to Andrew Fletcher)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Encore:

Waiting for the Night (Peter and Christian on keyboards)

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus