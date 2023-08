CYPRESS HILL + Colle der Fomento: le foto e la scaletta del concerto all’AMA Music Festival 2023

Arrivano all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino i Cypress Hill, uno dei gruppi hip hop più influenti degli anni ‘90, che proprio nel 2023 festeggiano i 30 anni dell’album “Black Sunday“, celebrato anche dal vivo nella prima parte del concerto.

Il 20 luglio 1993 usciva “Black Sunday”: il disco ha cambiato completamente la storia del rap, con le sue atmosfere cupe, le inflessioni latine, nessun limite nel raccontare certe storie e l’inimitabile interazione tra B-Real e Sen Dog espressa su paesaggi sonori rap gotici psichedelici concessi da DJ Muggs.

L’album ha conquistato la #1 della Billboard 200 e i Cypress Hill hanno fatto la storia come “il primo gruppo rap ad avere contemporaneamente due album nella Top 10 della Billboard 200“. Inoltre, “I Ain’t Goin’ Out Like That” ha ottenuto una nomination ai GRAMMY® Award nella categoria “Best Rap Performance“.

I leggendari Cypress Hill sono uno dei gruppi rap più rilevanti di ogni tempo, hanno venduto oltre 20 milioni di album in tutto il mondo e sono stati la prima band hip hop a ottenere una stella sull’iconica Hollywood Walk of Fame.

Clicca qui per vedere le foto dei Cypress Hill in concerto a Romano d’Ezzelino o sfoglia la gallery qui sotto

CYPRESS HILL – la scaletta del concerto all’AMA Music Festival

DJ Lord Intro

Black Sunday:

I Wanna Get High

I Ain’t Goin’ Out Like That

Insane in the Brain

When the Shit Goes Down

Lick a Shot

Cock the Hammer

Interlude

3 Lil’ Putos

Legalize It

Hits from the Bong

What Go Around Come Around, Kid

A to the K

Hand on the Glock

Break ‘em off Some

Encore:

Hand on the Pump

Latin Thugs

Latin Lingo

Tequila Sunrise

Dr. Greenthumb

How I Could Just Kill a Man

(Rap) Superstar

(Rock) Superstar