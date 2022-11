Con il loro “Appunti Partigiani”, i MODENA CITY RAMBLERS hanno infiammato l’Hall di Padova

Testo di Susanna Iovene | Foto di Lucrezia Pegoraro

Apre il concerto Fabio Curto, cantautore, polistrumentista e performer dal grande talento, vincitore dell’edizione 2015 di The Voice of Italy e di Musicultura nel 2020. Prima di lasciare il palco semplicemente allestito (il logo della band, enorme, sulla parete posteriore è riprodotto anche sulla cassa della batteria) i MCR lo accompagnano con grande giubilo del pubblico nell’ultimo estratto dal suo album Rive Volume II dal titolo Il mio cuore.

Appunti partigiani, disco d’oro del 2005 ripubblicato in vinile e in CD a distanza di 15 anni dalla prima uscita, sarebbe dovuto essere protagonista di un tour celebrativo che a causa della pandemia è stato annullato. Per questo motivo la band ha deciso di posticiparlo a quest’anno.

La scaletta della serata prevede molti brani contenuti nel disco: il materiale più partigiano principalmente – Oltre il Ponte, Il Ballo di Aureliano, L’unica superstite, Gufo Nero, Il sentiero, La pianura dei sette fratelli, Al Dievel, Fischia il vento, urla la bufera, – ma anche quelli che hanno fatto la storia della band, da sempre legata con un filo rosso alle tematiche e ai valori della Resistenza.

Il pubblico è particolarmente eterogeneo: i cinquantenni si avvinghiano alle transenne della prima fila mentre alle loro spalle i più giovani si confondono in una nube di pogo, birra e sudore. Sventola con veemenza una bandiera di Che Guevara.

I Modena City Ramblers sul palco sono esplosivi. Lamentano la disillusione e la rabbia causate dal mondo che ci circonda: si parla di migranti, di governo e di diritti. Di guerra e ingiustizie. Chiedono ai fan di rimanere sempre fedeli a quegli ideali antifascisti alla base del loro percorso musicale e quotidiano.

Il concerto si conclude con l’attesissima “Bella Ciao” nella versione balcanica di Goran Bregovic, eseguita dall’artista bosniaco durante il concerto tenuto a Modena nel Capodanno del 2000.

MODENA CITY RAMBLERS – la scaletta del tour 2022

Al pivarol c’al vin dal ciel

Oltre il ponte

Il ballo di Aureliano

Il partigiano John

I ribelli della montagna

La legge giusta

Viva la vida

El presidente

Ebano

La canzone del bambino nel vento (Auschwitz)

Gordon, Glauco

Gufo nero

Il sentiero

La pianura dei 7 fratelli

Volare controvento

Riaccolti

Transamerika

Contessa

In un giorno di pioggia

All You Fascists Are Bound to Lose

Mia dolce rivoluzionaria

I cento passi

Per i morti di Reggio Emilia

Fischia il vento

Al dievel

Bella ciao