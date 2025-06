Il Trentennale di Materiale Resistente: sabato 14 giugno a Savoniero di Palagano (Modena)

Nel 2025 ricorre l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e della fine della Seconda guerra mondiale. Il 2025 è anche il trentennale del mitico concerto (inizialmente disco e in seguito film e libro) Materiale resistente 1945 1995 col quale si è festeggiato in musica il 50° anniversario della Liberazione, il 25 aprile 1995 a Correggio.

Trent’anni dopo, l’Associazione Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare ripropone la formula di Materiale Resistente con l’obbiettivo di coinvolgere un pubblico più vasto possibile.

Sabato 14 Giugno 2025

presenta MASSIMO CIRRI (Radio 2 Rai)

ospiti MODENA CITY RAMBLERS / AFRICA UNITE COMBO SESSION / LUCA MORINO E TATÈ NSONGAN (Mau Mau) / YO YO MUNDI / FABRIZIO TAVERNELLI (AFA) / UMBERTO PALAZZO / MARA REDEGHIERI / GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO / GANG / DISH-IS-NEIN (ex Disciplinatha)

Dal 2020, si utilizza la formula del festival musicale per celebrare la Resistenza che in questi territori ha avuto un radicamento importante: Palagano è uno dei Comuni che nell’estate del 1944 fecero parte della Zona Libera di Montefiorino e tanti sono stati gli antifascisti e partigiani che hanno attraversato queste vallate lottando per la libertà.

Quest’anno il festival “Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare”, giunto alla sua IV edizione, si svolge su due giornate, sabato 14 e domenica 15 giugno, nella suggestiva cornice del Parco di Savoniero intitolato al prete antifascista e partigiano Don Sante Bartolai e ai deportati nei campi di sterminio nazisti.

L’Associazione, composta dalle ragazze e dai ragazzi della Val Dragone, presieduta da Giovanni Braglia, per questa edizione, ha affidato a Davide “Dudu” Morandi (cantante dei Modena City Ramblers) la direzione artistica dell’evento.

La manifestazione ha ospitato, negli anni precedenti, importanti esponenti della scena musicale indipendente italiana come Modena City Ramblers, Punkreas, Mercanti di Liquore, Massimo Zamboni, Paolo Benvegnù, Gang, Mara Redeghieri, Paolino Paperino Band, Giorgio Canali, Max Collini, The Skandals, Emiliano Mazzoni, oltre a tantissimi artisti e band del territorio.

“Partecipai, durante il lockdown, alla prima edizione del festival, suonando un paio di brani dal terrazzo della casa dei miei suoceri a Vitriola, nel comune di Montefiorino, dove stavo trascorrendo quei mesi di restrizioni. Insieme alla mia famiglia abbiamo poi deciso di trasferirci definitivamente sull’Appennino Modonese ed abbiamo preso casa a Monchio, nel comune di Palagano, sull’altro versante della valle. La Val Dragone trasuda resistenza e storia partigiana, qui è nata la libera Repubblica di Montefiorino e qui si sono scritte pagine terribili e vergognose nei giorni della strage di Monchio, Susano, Costrignano e Savoniero. Entrare a far parte di questa comunità, da subito pronta ad accoglierci con grande disponibilità ed empatia, mi ha spinto a volerne essere attivamente partecipe ed ho da subito messo a disposizione la mia esperienza con grande entusiasmo. Tramandare la memoria della resistenza, in ogni suo aspetto, è esercizio imprescindibile e fondamentale ed è per questo scopo, unito alla valorizzazione del territorio, che nel 2023, dopo tre edizioni ricche di soddisfazioni, abbiamo deciso di costituirci in associazione.

Quest’anno insieme all’ottantesimo anniversario della Liberazione, si festeggia anche il trentennale di “Materiale Resistente”, concerto divenuto poi disco, tenutosi a Correggio (Reggio Emilia) il 25 aprile del 1995. Quello è stato un momento di rinascita per il racconto in musica della resistenza e, nell’edizione di quest’anno, abbiamo voluto riproporlo insieme ai protagonisti dell’epoca. Sabato 14 giugno 2025, sul palco nel Parco di Savoniero, si esibiranno: Modena City Ramblers, Africa Unite Combo Session, Yo Yo Mundi, Gang, Luca Morino e Tatè Nsongan (Mau Mau), Giorgio Canali & Rossofuoco, Dish-is-Nein (ex Disciplinatha), Mara Redeghieri, Umberto Palazzo, Fabrizio Tavernelli (AFA).

Sarà un evento memorabile e noi vi aspettiamo in Val Dragone per celebrare insieme a noi la memoria della resistenza. (Davide “Dudu” Morandi – direttore artistico)”.

In entrambe le giornate, oltre alla parte prettamente musicale, sarà attiva una zona ristoro con il coinvolgimento delle varie associazioni del territorio in un’ottica di valorizzazione della storia locale e delle sue tipicità. Si prevedono attività didattiche dedicate sia ad un pubblico adulto che ai bambini, quali l’allestimento di un campo partigiano ad opera di rievocatori storici.

Sabato 14 giugno il festival avrà inizio nelle prime ore del pomeriggio. Si alterneranno sul palco le band e i musicisti che hanno partecipato alla storica edizione di Materiale Resistente del 1995. Al momento è confermata la presenza di Modena City Ramblers, Africa Unite Combo Session, Yo Yo Mundi, Gang, Luca Morino e Tatè Nsongan (Mau Mau), Giorgio Canali & Rossofuoco, Mara Redeghieri, Umberto Palazzo, Fabrizio Tavernelli (AFA) e Dish-is-Nein (ex Disciplinatha), ma è probabile che, nelle prossime settimane, altri ospiti si aggiungeranno alla già nutrita lista.

Domenica 15 giugno, a partire dalla mattinata, la giornata sarà principalmente dedicata ad attività divulgative dedicate ai più piccoli, come un’area con giochi da tavolo a tema, uno spettacolo pensato appositamente per bambini e il campo didattico di rievocazione storica a tema partigiano. Sul palco, invece, si alterneranno formazioni della scena indipendente locale come Iosonomoka, Emiliano Mazzoni, Isabuma, La Brigata Lambrusco, Skandals marchio di fabbrica del nostro festival sin dalla prima edizione.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con possibilità, del tutto facoltativa, di lasciare un’offerta per l’Associazione oppure di contribuire attivamente sottoscrivendo la tessera di “Col Passo a Tempo”.

Informazioni

Indirizzo

Parco Don Sante Bartolai, Via Casa Gianbattista, 41046 Savoniero MO

Ingresso

gratuito

Social di riferimento

https://www.facebook.com/25apriledallavaldragone

https://www.instagram.com/colpassoatempodichisaballare/



Sabato 14 giugno

Apertura porte ore 11.00

Servizio navette collegato al capoluogo

Campo tende per consentire il pernottamento

Zona ristoro con un’offerta enogastronomica tipica dell’Appennino tosco-emiliano.

Domenica 15 giugno

Apertura porte ore 10.00

La cucina sarà attiva per il pranzo con la Pastasciuttata Resistente