CHEMICAL BROTHERS: le foto e la scaletta del live all’AMA Music Festival 2023

Foto di Matteo Scalet

I Chemical Brothers, uno dei gruppi elettronici più influenti di tutti i tempi, sono tornati in Italia per la prima delle due date estive live, in occasione dell’anteprima di Ama Music Festival a Romano d’Ezzelino, ad una manciata di chilometri da Bassano del Grappa.

Sono da poco passate le 19 quando i Motel Connection di Samuel danno il via alle danze, scaldando i primi arrivati in una delle loro 5 date estive del Re-Connection Tour.

Il progetto Motel Connection nasce nel 2000 dall’incontro tra Samuel (cantante dei Subsonica), Pierfunk (ex bassista dei Subsonica) e Pisti (dj e producer), con l’intento di sperimentare e unire la musica suonata con l’elettronica. Dopo 8 anni di sperimentazioni individuali, nel 2022 si sono riuniti a Torino in occasione dell’Eurovision Song Contest per portare alle nuove generazioni quel suono elettronico che aveva caratterizzato la città negli anni 2000.

Motel Connection, foto di Matteo Scalet

Gioca in casa invece Bob Rifo in arte The Bloody Beetroots che con il suo djset accende il già ormai numeroso pubblico accorso all’evento di villa Cà Cornaro. Il golden boy della musica elettronica italiana è infatti natio di Bassano del Grappa e, nonostante si rivolga al pubblico in perfetto inglese, non perde l’occasione per ricordarlo più volte.

Aiutato anche dalla selection e dagli scratch di Dj Villari conclude il suo set con le migliori canzoni del suo repertorio, come il successo mondiale “Warp 1.9”, e perché no, con un po’ di sano rock’n’roll. Speriamo di rivederlo presto in versione live per risentire quel sound potente e innovativo.

The Bloody Beetroots djset, foto di Matteo Scalet

Dopo il dj set di James Holroyd è finalmente il momento dei Chemical Brothers tornati in versione live nella formazione completa con Tom Rowlands e Ed Simons che, forse per la sua mancata partecipazione a qualche tour, esce spesso dalla console per salutare il pubblico, avvicinandosi alle scatenate persone sottopalco visivamente emozionato.

I due di Manchester non si risparmiano offrendo un set lungo quasi due ore, prendendo a mani basse da tutta la loro discografia, alternando i grandi classici (come Hey Boy Hey Girl, Do It Again, Escape Velocity) alle recenti produzioni, compresi i nuovi singoli No Reason e Live Again che anticipano il decimo album la cui uscita è prevista entro fine anno.

Come sempre i visual fanno da padrona e lo spettacolo a cura dei celebri Adam Smith e Marcus Lyall accompagna il sound del gruppo, rendendo il concerto un’esperienza unica, un giro su un’ottovolante, fatto di ritmi incalzanti, effetti visivi e inarrestabili bassi pronti a risuonare dentro allo stomaco dei 9000 presenti.

L’arrivo dei robottoni giganti in C-H-E-M-I-C-A-L è anche il preludio che si sta avvicinando il finale della serata che il duo chiude con il trittrico killer Galvanize / Leave Home ed il classico Block Rockin’ Beats che, come sempre, conclude la scaletta.

Se questa è solo la preview di AMA Music Festival non vediamo l’ora che arrivino presto i 5 giorni di festival: appuntamento a fine agosto con Cypress Hill, Articolo 31, Megadeth, Salmo, Turnstile, White Lies, Lacuna Coil, Yungblud e tanti altri…

Prossimo appuntamento con i Fratelli Chimici invece è domenica 23 luglio 2023 al Lucca Summer Festival.

The CHEMICAL BROTHERS – la scaletta del Live all’AMA Music Festival 2023

Intro

Go

Do It Again

Get Yourself High

MAH (Made As Hell)

No Reason

Hey Boy Hey Girl

Eve of Destruction

Feels Like I’m Dreaming

Swoon

Star Guitar

Live Again

Got to Keep On

Wide Open

– – – –

Escape Velocity

Dig Your Own Hole

Free Yourself

Saturate

Goodbye

Three Little Birdies Down Beats

Setting Sun

Chemical Beats (Robots)

Galvanize

Leave Home

Block Rockin’ Beats