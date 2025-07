CARLOS SANTANTA: le foto del concerto al Mantova Summer Festival in Piazza Sordello

Foto di Andrea Ripamonti



Carlos Santana, leggendario chitarrista vincitore di un GRAMMY e membro della Rock and Roll Hall of Fame, torna sui palchi nel 2025 per l’attesissimo Oneness Tour. Questo tour mondiale promette un’esperienza unica, con esibizioni cariche di energia e passione che ripercorreranno oltre 50 anni di carriera musicale. I fan possono ascoltare i suoi più grandi successi, da Abraxas a Woodstock fino a Supernatural, insieme a tanti altri brani iconici.

Con un livello di passione e anima pari alla leggendaria carica sonora della sua chitarra, il suono di Carlos Santana è una delle firme musicali più conosciute al mondo. Per più di cinque decenni – dagli esordi di Santana come gruppo afro-latino-blues-rock fusion di San Francisco – Carlos è stato la forza visionaria di un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici. Recentemente, CARLOS, il documentario diretto da Rudy Valdez e prodotto da Imagine Documentaries e Sony Music Entertainment che celebra la vita e la carriera dell’icona musicale, è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival ed è stato distribuito in tutto il mondo.

Clicca qui per vedere le foto di Carlos Santana in concerto a Mantova (oppure sfoglia la gallery qui sotto).