Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

WILCO: quest’estate in concerto a Roma e Mantova per “An Evening with WILCO Tour 2026”

Published

I Wilco annunciano oggi due imperdibili appuntamenti live in Italia nell’ambito del tour “An Evening with Wilco” 2026, uno speciale format che promette uno spettacolo intenso, coinvolgente e pensato per offrire ai fan un’esperienza unica.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4784CfK

Ogni serata sarà composta da due set completi con un breve intervallo e senza artisti di apertura, per un’immersione totale nel repertorio della band: un viaggio sonoro attraverso il loro catalogo vasto e in continua evoluzione.

Le date italiane si inseriscono in una nuova serie di concerti internazionali che segna il ritorno dal vivo del gruppo con una scaletta capace di attraversare oltre trent’anni di carriera, tra brani iconici e gemme più recenti.

Il format “An Evening with” prevede due performance complete dei Wilco nella stessa serata, senza opener, per offrire un’esperienza live ancora più intensa e narrativa.

Il tour 2026 dei Wilco includerà brani tratti da due importanti ristampe del loro catalogo: la versione ampliata in triplo LP di The Whole Love (aprile 2024, dBpm) e il box set deluxe da nove LP e quattro CD di A Ghost Is Born (in uscita il 7 febbraio, Nonesuch).

Le scalette comprenderanno inoltre materiale dall’album in studio del 2023 Cousin e dall’EP dello scorso anno Hot Sun Cool Shroud, definito “…unsurprisingly excellent” dalla rivista Treble.

Da oltre trent’anni i Wilco rappresentano una delle realtà più influenti della musica indipendente internazionale. La band rock di Chicago ha pubblicato 13 album in studio, vinto numerosi Grammy Awards e fondato la propria etichetta, dBpm Records.

La formazione attuale — Jeff Tweedy, John Stirratt, Glenn Kotche, Pat Sansone, Nels Cline e Mikael Jorgensen — è riconosciuta come una delle più solide e apprezzate dal vivo.

L’ultimo album della band, Cousin, è uscito nel 2023 ed è stato seguito nel 2024 dall’EP Hot Sun Cool Shroud, confermando la capacità dei Wilco di rinnovarsi mantenendo una forte identità artistica.

WILCO – Tour 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4784CfK

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2026 ROMA
CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ROMA SUMMER FEST
Via Pietro de Coubertin, 30, 00196 RM

MARTEDÌ 01 SETTEMBRE 2026 MANTOVA
ESEDRA DI PALAZZO TE MANTOVA SUMMER FESTIVAL
Viale Te, 13, 46100 MN

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma

Reportage Live

STEREOPHONICS: le foto e la scaletta del concerto alla Cavea dell’Auditorium Ennio Morricone di Roma

Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma

01/09/2025

Reportage Live

WILLIE PEYOTE accende MANTOVA. “Dite no, non abbiate paura di dire no”

Un temporale improvviso, mezz’ora di attesa e poi la musica che prende il sopravvento. Willie Peyote al Mantova Summer Festival lo scorso 27 agosto...

31/08/2025

Festival

MANTOVA Summer Festival 2025: dal 27 agosto con Willie Peyote, Lucio Corsi, Diodato, Cristiano De André, Tony Hadley e…

Manca poco al ritorno del MANTOVA SUMMER FESTIVAL, la grande kermesse di musica e spettacoli dal vivo, organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova,...

26/08/2025
Nile Rodgers & Chic in concerto al Mantova Summer Festival di Mantova Luglio 2025 Nile Rodgers & Chic in concerto al Mantova Summer Festival di Mantova Luglio 2025

Reportage Live

NILE RODGERS & CHIC: una festa senza tempo tra disco, funk e pop globale

NILE RODGERS & CHIC: le foto e la scaletta dei concerti di Mantova e Marostica

10/07/2025