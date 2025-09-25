BLASTER Party Alternativo all’Arci Tom di Mantova: metal, hardcore ed elettronica in una notte senza tregua

Una nuova invasione Blaster è pronta a scuotere Mantova: sabato 18 ottobre 2025 l’Arci Tom apre le porte a una serata di fuoco con live show e dj set all’insegna di metal, hardcore, punk ed elettronica. Un party alternativo che promette energia pura e mosh senza compromessi.

Per la prima volta ci saranno due sale distinte, in modo da soddisfare al meglio il gusto musicale dei partecipanti. Una sala Techno/Drum and Bass ed una sala Metal.

I live sul palco

XONOR

Per la prima volta in Italia arriva la band thrash metal svizzera nata nel 2020 durante la pandemia. Dopo un’esplosione nella scena underground, i ragazzi stanno lavorando al loro primo album e il 2025 segna un punto cruciale per la loro carriera.

DIVULGATOR

Un progetto unico che fonde punk e metal con tematiche scientifiche, dai dinosauri allo spazio. Hanno definito il loro stile “quarkcore”: un concentrato di thrash e punk che non lascia respiro.

BOWIE

Metallic hardcore dal sound feroce, nato per il mosh estremo e ispirato a realtà come Nails e Sunami. Nessuna concessione, solo pura aggressività sonora.

Dj set fino a tardi

Dopo i live, la notte prosegue con il dj set Blaster (dalle 00:00 fino a chiusura), per trasformare l’Arci Tom in un dancefloor alternativo dove metal, rock ed elettronica si fondono senza barriere.

Info utili

Data: sabato 18 ottobre 2025

sabato 18 ottobre 2025 Location: Arci Tom – Mantova

Arci Tom – Mantova Prevendite: disponibili su DICE

disponibili su DICE Ingresso: tessera ARCI obbligatoria

tessera ARCI obbligatoria Altri dettagli : Pagina Evento Facebook

: Pagina Evento Facebook Dresscode consigliato: ladro o poliziotto

Nessun limite d’età, nessuna discriminazione

Ci vediamo sabato 18 Ottobre 2025 presso l’Arci Tom di Mantova, le prevendite sono già disponibili, link per acquistare il biglietto su DICE qui