CARL BRAVE: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Foto di Giulia Troncon

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”, entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il doppio disco di platino. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”, 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Remember” e “Lieto Fine” che hanno anticipato il suo terzo album “Migrazione”, uscito a giugno dello stesso anno, 19 pezzi che raccontano il rapporto dell’artista con la sua città e le esperienze sonore vissute in giro per il mondo, narrate attraverso la musica. Carl Brave ha conquistato 40 Dischi di Platino e 16 Ori.

