Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

CARL BRAVE: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Carl Brave in concerto all’Estragon di Bologna a Ottobre 2025, le foto del live.

Published

Carl Brave concerto all'Estragon Bologna del 24 ottobre 2025
Carl Brave in concerto all'Estragon di Bologna foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce con il suo album solista “Notti Brave”, entrato diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il doppio disco di platino. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”, 17 tracce che segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 torna con “Sotto Cassa” un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Remember” e “Lieto Fine” che hanno anticipato il suo terzo album “Migrazione”, uscito a giugno dello stesso anno, 19 pezzi che raccontano il rapporto dell’artista con la sua città e le esperienze sonore vissute in giro per il mondo, narrate attraverso la musica. Carl Brave ha conquistato 40 Dischi di Platino e 16 Ori. 

Clicca qui per vedere le foto di Carl Brave a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Carl Brave
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Niccolò Fabi in concerto al Teatro Europauditorium di Bologna ottobre 2025 Niccolò Fabi in concerto al Teatro Europauditorium di Bologna ottobre 2025

Reportage Live

NICCOLÒ FABI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Europauditorium di Bologna

Niccolò Fabi in concerto al Teatro Europauditorium di Bologna, le foto e la scaletta del live.

14/10/2025
OneRepublic in concerto all'Unipol Arena di Bologna Ottobre 2025 OneRepublic in concerto all'Unipol Arena di Bologna Ottobre 2025

Reportage Live

ONE REPUBLIC: guarda le foto e scopri la scaletta dei concerti di Bologna (Unipol Arena) e Milano (Unipol Forum)

OneRepublic in concerto a MIlano e Bologna, le foto e la scaletta dei live.

12/10/2025
Gogol Bordello in concerto all'Estragon di Bologna Gogol Bordello in concerto all'Estragon di Bologna

Reportage Live

GOGOL BORDELLO + Split Dogs: le foto del concerto all’Estragon di Bologna

Gogol Bordello + Split Dogs in concerto all'Estragon di Bologna

06/10/2025
Concerti Ottobre RockOn.it Concerti Ottobre RockOn.it

Musica

Concerti di Ottobre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L’autunno 2025 si apre all’insegna della musica dal vivo: ottobre sarà infatti uno dei mesi più ricchi dell’anno, con tantissimi artisti italiani e internazionali...

01/10/2025