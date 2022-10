BRESH: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Dopo il successo dell’album “Oro Blu” e del tour estivo il rapper genovese Bresh ha calcato i palchi dei club italiani con “Oro Blu Tour” che si è concluso il 25 ottobre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO).

Lo scorso marzo è uscito il secondo album del rapper genovese che contiene 12 tracce ed è scritto da Bresh con la direzione musicale di SHUNE e Dibla e vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap-urban come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe e Massimo Pericolo e anche di Francesca Michielin, e le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen (in “Amore”) e Crookers (in “Se Rinasco”), che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale.

Con attualmente oltre un 1.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. In questo genere, Bresh si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.Nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno, a cui fa seguito la special edition “Che Io Ci Aiuti”, certificato Disco d’Oro, con sei nuove tracce inedite.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Bresh a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto)

BRESH: la scaletta del concerto di Torino

Ulisse

Andrea

Fottiti

PARA’

Caffè

NO PROBLEM

Hooligans

Il meglio di te

Il bar dei miei

Astronauti

OBLÒ

CHE IO MI AIUTI

RABBIA DISTILLATA

Come stai

Parli di me

La Presa B e La Presa Male



Gaston

Mare mosso

Step By Step

Guasto d’amore

Alcool & Acqua

Mai Brillo

Angelina Jolie

Non Ho Eroi

Svuotatasche (ft Satragno)

Amore (ft Greg Willen)