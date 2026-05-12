LEVANTE: le foto del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Foto di Luca Moschini

Levante è tornata a casa. La cantautrice siciliana, ma torinese d’adozione, ha fatto tappa a Venaria Reale lunedì 11 maggio 2026, portando sul palco del Teatro della Concordia l’energia e la poesia del suo nuovo progetto live: il “Dell’amore – Club Tour 2026”.

Un concerto che non è stato solo un appuntamento musicale, ma un vero e proprio viaggio emotivo tra i grandi classici della sua carriera e le nuove sperimentazioni sonore.

Il fulcro dello show è stato l’equilibrio perfetto tra la “nuova” Levante e l’iconica “Claudia”.

Il pubblico, che ha riempito la sala, ha potuto ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi singoli che stanno caratterizzando questa fase del suo percorso artistico, come Mai Mai e l’intensa ballata Niente da dire, che ha regalato uno dei momenti più commoventi della serata.

Ovviamente non sono mancati i pilastri della sua discografia, cantati a squarciagola dall’intera platea: da Alfonso a Tikibombom, fino a Pezzo di me e Andrà tutto bene.

La scenografia, curata ma essenziale, ha puntato su giochi di luci calde e proiezioni dedicate al concetto di “amore” in tutte le sue sfaccettature. In questo contesto intimo, Levante ha potuto sprigionare sia la sua inconfondibile vena poetica che un’energia decisamente rock, supportata da arrangiamenti pensati apposta per valorizzare la vicinanza con il pubblico.

A rendere unica la data torinese, però, è stato il calore dei fan. Come ha ricordato l’artista stessa dal palco, tornare dove tutto è iniziato e dove ha scritto le prime canzoni ha un sapore speciale, e la risposta del pubblico del Teatro della Concordia lo ha ampiamente dimostrato, trasformando la serata in un rito collettivo.

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