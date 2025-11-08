BRESH, capitano dell’Unipol Forum, a bordo della nave che porta il suo “Mediterraneo” a Milano

Articolo di Adriana Panico | Foto di Francesca Maffioletti

A Milano, come spesso accade nelle serate di novembre, c’è quella punta di scighera e un bel po’ di umidità che ti ricordano quanto l’inverno sia tornato e che le attività, come i paesaggi, di montagna sono a portata di pile. Ci pensi mentre oltrepassi l’immensità delle transenne che ti consentiranno, prima o poi, di accedere al varco giusto per il tuo settore. Ce la fai. Entri all’Unipol Forum di Assago e d’improvviso i monti scompaiono. Qui c’è solo il mare. Una nave pirata sul palco attende Bresh, al secolo Andrea Brasi, e la sua band per il secondo appuntamento milanese del Mediterraneo Tour.

Intorno alla nave un’installazione di schermi inclinati verso il pubblico e un intreccio di reti, legni e vele maestose in continuo movimento incorniciano il palco. Al centro della nave una finestra luminosa ad altezza cuore, o “Altezza Cielo”, proietta video e visual che restituiscono il respiro e il battito dei mondi interiori di Andrea. Si parte da Genova, città natale e della squadra di calcio del cuore a cui ha dedicato Guasto d’Amore, ad oggi inno della tifoseria del Genoa. È un porto immaginario da cui salpare per iniziare ad andare e dire “sì” al mondo spendendo tutto in biglietti aerei (“fatelo sempre”, suggerisce dal mic).

Le 30 e passa tappe di questo viaggio offrono una scaletta fittissima che va dall’ album di esordio Che io mi aiuti nell’anno nefasto della pandemia ad Oro Nero fino al recente Mediterraneo che chiude la trilogia del mare. Il live inizia con la sanremese La Tana del Granchio, passa ai recenti singoli in radio quali Umore Marea e Dai che fai scritta con Calcutta, vira su moltissime hit degli esordi per lo più rappate con Shune, come Angelina, Hooligans, Andrea, Il meglio di te, No problem e Non ho eroi.

Bresh in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Il pubblico è un mare Gen Z che si rivela parte integrante dello show. Alcune presenze in prima fila salgono sul palco a cantare, tutto il resto del mondo entra nei selfie che Bresh scatta dal palco, balla, si scatena, lo segue con le mani in alto, a tenere il tempo a suon di clap, con le immancabili torce dei cellulari e corde vocali che non sa di avere. Sostiene il capitano a vele spiegate tanto nelle chiare e dolci acque dei ritmi più caraibici e raggaeton quanto in quelle più gelide dei brani intimisti o di denuncia, in rap e in dialetto genovese. Bresh esplora i più svariati generi musicali con la naturalezza e la semplicità di una t-shirt che svolazza su una vespa sulla strada verso il mare. Se ne sta sul palco pacato e felice in canotta e jeans a prendere qualsiasi nota, ogni passo di danza, una chiacchiera con il pubblico, cenni d’intesa con la band (per lui “ciurma”), abbracci sentiti agli ospiti-amici.

Va detto, infatti, che su questa nave sono saliti un po’ di volti noti alla scienza musicale contemporanea, quali: Rkomi, amico fraterno con cui ha condiviso casa e molte altre cose negli ultimi dieci anni, in Brutti Ricordi; Sayf con Erica per un accenno di samba in stile carnevale di Rio; la Drillliguria on stage con Vaz e Disme in Mai Brillo; Capo Horn con Tedua che fa impazzire il pubblico e resta sul palco per il “boato di Forum parte II” all’arrivo di Tony Effe. Insieme vanno di Dopo le 4. L’ospite d’onore è Cristiano De Andrè, genovese anche lui, di nota fama, che lo accompagna in una bellissima cover di Crueza de mä, come già fatto a Sanremo.

Bresh in concerto all’Unipol Forum di Milano foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Menzione speciale alla ciurma cui dedica uno spazio specifico nella seconda parte della performance, presentando tutte le anime musicali sul palco con lui e lasciandogli il tempo di esprimersi in assoli: Andrea Polidori (batteria), Michele Bargigia (tastiera/piano), Luca Ghiazzi (basso), Luca Di Blasi (chitarra), David Pecchioli (percussioni), Roberto Tiranti (corista), Jennifer Vargas (corista), Claudia Ginga (corista), Chicco Montisano (fiati), Giulio Tullio (fiati), Matteo Pontegavelli (fiati). Senza la magia di fiati, tamburi, tasti, corde e timbri questo viaggio di più di due ore non sarebbe stato incantato. Come direbbe il poeta,” O Capitano, mio Capitano, levati e ascolta le campane. Levati, per te la bandiera sventola, squilla per te la tromba; Per te mazzi e corone e nastri; per te le sponde si affollano;

Te acclamano le folle ondeggianti” (cit.) E così, in mezzo al trionfo e alla grazia, l’adorato capitano, audace come un pirata e fragile come un naufrago, tira i remi in barca e attracca la nave con un sorriso più grande delle guance, un sorriso gusto “porto”: approdo, riparo e ripartenza insieme. È pronto a tornare alla sua Genova con Mare Nostrum il 1° luglio 2026 al Porto Antico. Un appuntamento speciale per un nuovo viaggio che sa di lui e sa già anche un po’ di noi.

BRESH – La scaletta del concerto di MILANO

Intro

La Tana Del Granchio

Umore Marea

Andrea

Dai Che Fai

Torcida

Popolo Della Notte

Altezza Cielo

Tarantola

Nightmares

Parà

Rabbia Distillata

Erica con Sayf

Il meglio di te

Rotta Maggiore

Creuza de mä con Cristiano De Andrè

Aia che tia

Kamala

Non Ho Eroi

Step By Step

Hooligans

No Problem

Il limite è il cielo

Svuotatasche

Angelina Jolie

Brutti Ricordi con Rkomi

Mai Brillo con Vaz e Disme

Capo Horn con Tedua

Dopo le 4 con Tony Effe e Tedua

Altamente Mia

Agave

Guasto d’amore