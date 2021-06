ARIETE + Chiamamifaro: guarda le foto del concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Prosegue la rassegna Summer Revolution di Bergamo e sul palco dello Spazio Polaresco si è esibita Ariete con in apertura il duo Bergamasco Chiamamifaro ( con validi collaboratori ad accompagnarli ).

Ariete in concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia. Autrice e chitarrista classe 2002, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi. Il suo nuovo brano “L’ultima Notte” è un concentrato di emozioni in perfetto stile Ariete, un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra. Come la stessa Arianna sottolinea: “L’ultima notte” può sembrare un brano ‘spensierato’ ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare” “L’ultima Notte” è stata scritta da Ariete per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime”, giunta alla seconda stagione, che uscirà il prossimo 3 giugno.

