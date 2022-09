ANASTACIA: le foto del concerto di Milano (e il rinvio del tour italiano)

Torna in Italia l’icona pop Anastacia con il suo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour, partito dalla Svizzera e in programma in città come Berlino, Oslo e molte altre prima di concludersi nel Regno Unito dove Anastacia terrà anche un attesissimo concerto all’Hammersmith Eventim Apollo di Londra.

Ventidue anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un destino che l’ha messa a dura prova costringendola più volte a lottare fino a resuscitare, forse non è infatti un caso che Anastacia significhi proprio ‘resurrezione’, in inglese Resurrection, come il titolo del suo sesto album di inediti.

La regina dello sprock, termine nato dalla crasi della parole ‘pop’, ‘soul’ e ‘rock’, promette uno spettacolo di quasi dure ore: dalla cover di Sweet Child O’ Mine alle hit che l’hanno resa una delle protagoniste della scena musicale, come Left Outside Alone, Paid My Dues, I’m Outta Love e One Day In Your Life.

Clicca qui per vedere le foto di Anastacia in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Siamo molto dispiaciuti di annunciare che Anastacia è stata consigliata dal suo medico di dare riposo alla propria voce. Purtroppo, questo significa che dovranno essere posticipate le restanti date italiane: Catania 24 settembre, Firenze 26 settembre e Bassano Del Grappa 27 settembre. Stiamo riprogrammando questi spettacoli per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli. Tutti i biglietti per le date originali saranno validi per gli spettacoli riprogrammati.