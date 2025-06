Tener-a-mente 2025: inizia il 27 giugno il festival all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS)

Torna Tener-a-mente, il Festival che ogni estate trasforma l’anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, affacciato sul lago di Garda, in un palcoscenico d’eccellenza internazionale. Giunto alla sua quattordicesima edizione, il Festival presenta 14 concerti e l’evento speciale Più Luce! – un originale incontro tra musica e letteratura – confermandosi tra i principali appuntamenti musicali in Italia. In cartellone, grandi nomi della scena internazionale accanto a due apprezzati cantautori italiani, per un programma capace di emozionare e coinvolgere un pubblico trasversale e sempre più appassionato.

E dal prossimo anno… si raddoppia: appuntamento a luglio e a settembre!

Alla sua 14ª edizione, Tener-a-mente si riconferma tra le rassegne culturali più attese dell’estate italiana. Ideato e organizzato da Ripens’arti, con la direzione artistica e organizzativa di Viola Costa e la produzione e il marketing curati da Rita Costa, il Festival nasce su incarico del presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri. Negli anni si è affermato come uno degli eventi musicali più amati e irrinunciabili del panorama nazionale, diventando un punto di riferimento artistico di respiro internazionale.

TENER-A-MENTE 2025

Venerdì 27 giugno ore 21.15: Hermanos Gutiérrez – unica data italiana

Il duo svizzero-ecuadoriano affascina con un suono cinematico e desertico: due chitarre che parlano una lingua antica, tra western e spiritualità, per la prima volta in Italia.



Sabato 28 giugno ore 21.15: The The – unica data italiana

Matt Johnson riporta in tour la storica band britannica dopo anni di assenza dalle scene: un viaggio tra post-punk, new wave e poesia urbana.



Sabato 5 luglio ore 21.15: Marcus King Band

Talento americano dalla voce profonda e densa di sfumature rock, soul e blues. Nella sua musica convivono oscurità e speranza, in un equilibrio carico di forza e sincerità.



Mercoledì 9 luglio ore 21.15: Finneas – unica data italiana

Autore tra i più brillanti della scena attuale, fratello e produttore di Billie Eilish, Finneas arriva per l’unica data italiana con un live ricco di intensa creatività.



Domenica 13 luglio ore 21.15: Bill Callahan

Cantautore iconico dell’indie-folk americano, con testi minimalisti e profondi, Callahan incanta con la sua voce e la sua poetica essenziale.



Lunedì 14 luglio ore 21.15: Brandi Carlile – unica data italiana

Una cantautrice tra le più influenti e amate della sua generazione: sei Grammy, uno stile che fonde country, folk e rock e un disco fresco di uscita a doppia firma con Elton John.



Martedì 15 luglio ore 21.15: Anastacia (biglietti esauriti)

Regina del pop-soul, torna con la sua inconfondibile voce grintosa e brani entrati nella storia della musica internazionale.



Giovedì 17 luglio ore 21.15: Kamasi Washington

Sassofonista visionario, figura di spicco del jazz contemporaneo. La sua musica è un viaggio spirituale che unisce tradizione e avanguardia.



Sabato 19 luglio ore 21.15: PIÙ LUCE! Viaggi Di-Versi (evento gratuito su prenotazione)

Una fusione di letteratura e musica in un evento gratuito con la curatela artistica di Paola Veneto, gli attori Francesca Zaira Tripaldi, Pavel Zelinskiy e l’accompagnamento musicale del World Music Ensemble di Simone Campa.



Mercoledì 23 luglio, eccezionalmente, ore 21: Morrissey (biglietti esauriti)

Il leggendario frontman degli Smiths torna in Italia per un concerto attesissimo: ironia tagliente, eleganza e cult senza tempo.



Giovedì 24 luglio ore 21.15: Mika (biglietti esauriti)

Artista istrionico e amatissimo, Mika è sinonimo di spettacolo puro: un’esplosione di energia pop, melodia e teatralità.



Venerdì 25 luglio ore 21.15: Vinicio Capossela

Unico e immaginifico, Capossela intreccia musica, letteratura e teatro in un viaggio sonoro sorprendente. Porterà sul palcoscenico Sirene, il suo nuovo progetto.



Sabato 26 e martedì 29 luglio ore 21.15: Antonello Venditti (biglietti esauriti per il 26)

Due serate evento con uno dei più grandi cantautori italiani: Venditti racconta Roma, l’amore e la vita attraverso hit indimenticabili.



Domenica 27 luglio ore 21.15: The Kenny Wayne Shepherd Band – unica data italiana

Blues rock allo stato puro dalla band statunitense guidata dal carismatico chitarrista texano, affermandosi come uno dei principali protagonisti del blues.