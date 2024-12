ALESSANDRA AMOROSO: foto e scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia



Alessandra Amoroso, la terza cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, si è esibita ieri sera in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Fino A Qui Tour 2024” – Il Tour Nei Palasport

La Amoroso sta festeggiando i 3 milioni di copie vendute con questo nuovo tour nei palazzetti dello sport italiani.

In scaletta erano presenti tutte le sue hit più famose compresa “Fino A Qui”, la ballad che ha presentato allo scorso Festival di Sanremo 2024.

Non solo con questa serie di tredici date in giro per l’Italia si festeggiano i numeri da record per Alessandra, ma anche i quindici anni di carriera di questa artista così amata dal pubblico.

Anche questo show, così come tutti i precedenti di Alessandra Amoroso, è non solo all’avanguardia e innovativo ma anche carico di intimità e emozione: tanti sono stati i momenti in cui la cantante di Galatina ha preso la parola per rivolgere al proprio pubblico un pensiero, un ricordo, un’emozione. Tra tutti, Alessandra ci ha tenuto a sottolineare come tutte le sere per lei sia importante ricordare, sempre con le stesse parole, “Una. Nessuna. Centomila.” e tutto il lavoro che viene fatto per le donne vittime di violenza, la promozione dei diritti delle donne e la parità di genere. Un tema questo molto sentito dalla cantante.

Un concerto che è stato anche un viaggio nella carriera della Amoroso che, nel corso di questi quindici anni, ha collezionato non solo hit indimenticabili ma anche moltissimi premi e riconoscimenti.

Il pubblico non ha mancato di farle sentire il proprio affetto cantando con lei ogni singola canzone e scatenandosi durante il Madley, unico per ogni data.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Alessandra Amoroso a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ALESSANDRA AMOROSO: La Scaletta Del Concerto di Firenze

La Stessa

Tutto Accade

Camera 209

Forza E Coraggio

Tutte Le Volte

Notti Blu

Fidati Ancora Di Me

Avrò Cura Di Tutto

Buongiorno

Una Strada Per L’ Allegria

Stupendo Fino A Qui

Medley

Fino A Qui

AleAleAle

Si Mette Male

Mezzo Rotto

Sul Ciglio Senza Far Rumore

Canzone Inutile

Piuma

Sorriso Grande

Comunque Andare

Trova Un Modo

Vivere A Colori