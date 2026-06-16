ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico di Roma

ROMA c/o Stadio Olimpico | 10/06/2026
Photo © Fabio Arboit
Lo Stadio Olimpico si è letteralmente trasformato in un teatro a cielo aperto e Roma ha cantato con Achille Lauro, capace di mettere in scena uno spettacolo al contempo intimo e monumentale.
Il primo Olimpico della sua carriera è stato il racconto di un percorso artistico fatto di continue trasformazioni, tra provocazione, eleganza e una scrittura sempre più personale.
Davanti a oltre 60.000 persone, Lauro ha attraversato le diverse anime del suo repertorio toccando ampiamente dalle sue diverse fasi il repertorio presente in setlist. Momento particolarmente emozionante il duetto a sorpresa con Antonello Venditti, con “Che tesoro che sei” e “Notte prima degli esami”, in un ideale passaggio di testimone tra due generazioni profondamente legate a Roma.
ACHILLE LAURO – la scaletta del concerto di Roma
Amor
Bam Bam Twist
Dannata San Francisco
1969
Senza una stupida storia
La via dei guai
Marilù
Perdutamente
Cristina
Me ne frego
Amore Disperato
Rolls Royce
La città degli angeli
Domenica
16 marzo
Maleducata
Pessima vs Cadillac 1920 vs Bvlgari Black Swing vs Thoiry Remix
La bella e la bestia
Comuni Immortali
In viaggio verso il paradiso
Che tesoro che sei (con Antonello Venditti)
Notte prima degli esami (con Antonello Venditti)
C’est la vie
Incoscienti giovani