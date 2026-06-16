ACHILLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico di Roma

ROMA c/o Stadio Olimpico | 10/06/2026

Photo © Fabio Arboit

Lo Stadio Olimpico si è letteralmente trasformato in un teatro a cielo aperto e Roma ha cantato con Achille Lauro, capace di mettere in scena uno spettacolo al contempo intimo e monumentale.

Il primo Olimpico della sua carriera è stato il racconto di un percorso artistico fatto di continue trasformazioni, tra provocazione, eleganza e una scrittura sempre più personale.

Davanti a oltre 60.000 persone, Lauro ha attraversato le diverse anime del suo repertorio toccando ampiamente dalle sue diverse fasi il repertorio presente in setlist. Momento particolarmente emozionante il duetto a sorpresa con Antonello Venditti, con “Che tesoro che sei” e “Notte prima degli esami”, in un ideale passaggio di testimone tra due generazioni profondamente legate a Roma.

ACHILLE LAURO – la scaletta del concerto di Roma

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente

Cristina

Me ne frego

Amore Disperato

Rolls Royce

La città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

Pessima vs Cadillac 1920 vs Bvlgari Black Swing vs Thoiry Remix

La bella e la bestia

Comuni Immortali

In viaggio verso il paradiso

Che tesoro che sei (con Antonello Venditti)

Notte prima degli esami (con Antonello Venditti)

C’est la vie

Incoscienti giovani