XAVIER RUDD: nuovo appuntamento a Bergamo il 28 luglio per NXT Festival 2026

Il calendario dei concerti italiani di Xavier Rudd subisce una piccola modifica. Martedì 28 luglio 2026 l’autore di Follow The Sun salirà sul palco di NXT Festival, in Piazzale degli Alpini a Bergamo, e non più su quello del Phenomenon Club di Fontaneto d’Agogna.

Xavier Rudd proseguirà poi il suo viaggio in Italia con altre tre date, già annunciate: mercoledì 29 luglio al Teatro Romano di Fiesole (a distanza di sette anni dall’ultima esibizione a Firenze), giovedì 30 luglio sarà per la prima volta nelle Marche all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC)e venerdì 31 luglio al Parco Manifestazioni di Lagundo (BZ).

I biglietti di tutte le tappe, inclusa Bergamo, sono già disponibili, mentre chi avesse già acquistato quelli per il concerto di Fontaneto potrà chiederne il rimborso tramite modulo da compilare su Ticketone entro e non oltre il 30 maggio 2026.

La musica unica di Xavier Rudd ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo. A partire dal suo fondamentale album del 2002 To Let, Xavier ha rapidamente conquistato i fan con il suo straordinario talento di polistrumentista e il suo incrollabile impegno per l’attivismo sociale e ambientale. Nel corso degli anni, le sue dinamiche esibizioni dal vivo si sono evolute da esibizioni di band e trio al formato di one-man band, acclamato a livello internazionale.

XAVIER RUDD – Where To Now…

Martedì 28 Luglio 2026 – BERGAMO

NXT Festival 2026 – Piazzale degli Alpini

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Mercoledì 29 Luglio 2026 – FIESOLE (FI)

Teatro Romano – via Fernando Farulli, 1

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Primo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Secondo settore a sedere: € 30,00 + prev.

Giovedì 30 Luglio 2026 – PORTO RECANATI (MC)

Arena Beniamino Gigli – Piazza Brancondi, 1/15

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Primo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Secondo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Terzo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Gradinata: € 30,00 + prev.

Venerdì 31 Luglio 2026 – Lagundo / Algund (BZ)

Parco Manifestazioni / Festplatz – Hans Gamper Platz, 3

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Posti numerati: € 52,00 + prev.

Posti in piedi: € 42,00 + prev.