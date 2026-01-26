XAVIER RUDD a Luglio in concerto a Fontaneto d’Agogna (NO), Fiesole (FI), Porto Recanati (MC) e Lagundo (BZ)

Il celebre polistrumentista australiano Xavier Rudd farà presto ritorno in Italia con quattro emozionanti appuntamenti: martedì 28 luglio 2026 si esibirà al Phenomenon Club di Fontaneto d’Agogna (NO), mercoledì 29 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI) – a distanza di sette anni dall’ultima esibizione a Firenze – giovedì 30 luglio sarà per la prima volta nelle Marche all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC) e venerdì 31 luglio al Parco Manifestazioni di Lagundo (BZ).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

La musica unica di Xavier Rudd ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo. A partire dal suo fondamentale album del 2002 To Let, Xavier ha rapidamente conquistato i fan con il suo straordinario talento di polistrumentista e il suo incrollabile impegno per l’attivismo sociale e ambientale. Nel corso degli anni, le sue dinamiche esibizioni dal vivo si sono evolute da esibizioni di band e trio al formato di one-man band, acclamato a livello internazionale.

Nel 2024 Xavier ha pubblicato il suo EP Freedom Sessions, con brani straordinari come Moments, Road Trippin’ e World Order (Parts 1 and 2), quest’ultimo accompagnato da un accattivante video musicale in cui Xavier invita gli spettatori ad intraprendere un viaggio alla scoperta di sé stessi. L’EP ha rivelato nuovi livelli di complessità nella sua musica e le esibizioni dal vivo che ne risultano affascinano il pubblico per la loro ricchezza sonora. Negli ultimi anni Xavier ha celebrato traguardi significativi, tra cui l’uscita nel 2022 del suo decimo album in studio, Jan Juc Moon, che ha ottenuto il premio dell’Australasian Performing Right Association (APRA Award) per il lavoro blues e roots più eseguito. Ha anche ottenuto il primo posto all’Environmental Music Prize per la sua canzone Stoney Creek, devolvendo il premio di 20.000 dollari australiani a quattro organizzazioni ambientaliste. Durante questo periodo Xavier si è anche esibito in importanti festival in Australia e nel mondo, tra cui Glastonbury, Pinkpop, Rock Werchter, Esperanzah e Byron Bay Blues Festival.

L’attivismo di Xavier per l’uguaglianza e la tutela dell’ambiente è ben documentato. Ha collaborato con numerose organizzazioni, tra cui Sea Shepherd, Clean Up Arnhem Land e Save the Kimberley in Australia. I suoi numerosi sforzi di attivismo globale includono progetti come Surf for Life e Waves of Hope, con cui ha contribuito a costruire una scuola superiore nel nord del Nicaragua. Ha anche raccolto fondi in eventi di beneficenza e sensibilizzazione su argomenti che spaziano dalle manifestazioni contro i gasdotti in Nord America, ai diritti delle terre indigene nel Dakota e alle questioni ambientali in Indonesia, e l’elenco dei suoi contributi continua a crescere.

XAVIER RUDD – Where To Now…

Martedì 28 Luglio 2026 – Fontaneto d’Agogna (NO)

Phenomenon Club – SP229, 10

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Mercoledì 29 Luglio 2026 – Fiesole (FI)

Teatro Romano – via Fernando Farulli, 1

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Primo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Secondo settore a sedere: € 30,00 + prev.

Giovedì 30 Luglio 2026 – Porto Recanati (MC)

Arena Beniamino Gigli – Piazza Brancondi, 1/15

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Primo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Secondo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Terzo settore a sedere: € 35,00 + prev.

Gradinata: € 30,00 + prev.

Venerdì 31 Luglio 2026 – Lagundo / Algund (BZ)

Parco Manifestazioni / Festplatz – Hans Gamper Platz, 3

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kjbTix

Posti numerati: € 52,00 + prev.

Posti in piedi: € 42,00 + prev.