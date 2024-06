PoST: guarda in anteprima il video “January”

«“January” nasce da una singola progressione di accordi che gioca con le tonalità e da una sfida: suonare sempre lo stesso giro dall’inizio alla fine, ma facendo credere che tutto cambi, o che sia in evoluzione. Un po’ come il protagonista del brano, che si muove nella sua vicenda, ma al tempo stesso è irrimediabilmente bloccato.» PoST

Liberamente tratto dalla pellicola di Aki Kaurismäki “Ho affittato un killer”, January narra le vicende di un uomo che, caduto in depressione, sceglie di porre fine alla propria esistenza. Non avendo il coraggio né la forza di compiere la propria volontà, egli decide tuttavia di assoldare un sicario, ma in poco tempo si pentirà della decisione presa e, cercando di dissuadere il killer dal compimento della missione, tenterà di mettersi in salvo fuggendo. Nella versione dei PoST l’uomo finirà per scoprire di non aver affrontato altri che sé stesso e le proprie inquietudini.

PoST

I Proud of Serving Tuna, più conosciuti con l’acronimo “PoST”, sono un quartetto attivo dal 2001. La loro discografia comprende gli album “Nulla da decidere” (2008) e “Fakes from another place” (2012), dischi cult dell’underground torinese, prodotti da personaggi di spicco quali Davide Tomat e Gabriele Ottino (Niagara, spime.im).

La band è stimata, anche fuori dall’Italia, grazie al suo personale songwriting ed agli arrangiamenti ricchi di spunti inconsueti, che definiscono un sound in perenne tensione fra melodie accattivanti e progressioni armoniche singolari.Il 10 maggio esce il nuovo singolo “January” che va ad anticipare il terzo album di inediti previsto per il prossimo autunno.

Credits video

Con: Sergio Rubino

Regia e montaggio: Giorgio Blanco

Fotografia: Lorenzo Gardenghi

Stylist: Francesca Cibischino – Onstage Costumi

Primo assistente camera: Simone Coppola

Colorist: Simone Lizza

Si ringraziano:

Luca Gandini per Casa Y

Fondazione Merz

Nova Rolfilm

CONTATTI E SOCIAL

Sito web

Facebook

Instagram

Youtube