OLIVIA RODRIGO e ROBERT SMITH dei CURE con “Friday I’m in Love” e “Just Like Heaven”

La superstar multiplatino e vincitrice di tre GRAMMY®, Olivia Rodrigo pubblicherà l’album live LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING) il 5 dicembre 2025 (già disponibile per il pre-order).

Il progetto contiene il concerto da headliner che Olivia ha tenuto al rinomato festival musicale inglese ed è anticipato dalle registrazioni live delle due strabilianti performance con Robert Smith dei The Cure, “Friday I’m In Love” e “Just Like Heaven”. I proventi dei due brani iconici dei Cure saranno devoluti a Medici senza Frontiere.

Nel frattempo, sono anche disponibili su YouTube i video delle performance di “Friday I’m In Love” e del brano della Rodrigo, “so american”.

Rolling Stone ha elogiato lo show di Olivia come “un set che passerà alla storia del Glastonbury” e il duetto con i Cure come “un momento brillante da vedere e ascoltare”. Anche Variety ha notato che “la performance della Rodrigo è stata entusiasmante”, mentre Billboard ha definito il suo set come “ipnotico” e “spettacolare”. In UK, la Rodrigo ha ottenuto recensioni a 5 stelle dal The Guardian, The Independent e The Telegraph.

Tracklisting – Live From Glastonbury

obsessed ballad of a homeschooled girl vampire drivers license traitor bad idea right love is embarrassing pretty isn’t pretty happier enough for you friday i’m in love (with Robert Smith) just like heaven (with Robert Smith) so american jealousy, jealousy favorite crime deja vu brutal all-american bitch good 4 u get him back

Il GUTS World Tour ha entusiasmato i fan di tutto il mondo con 100 date sold-out in 64 città e in oltre 21 Paesi. La Rodrigo si è anche esibita in 18 festival come headliner. In totale ha toccata 75 città, 27 Paesi e 5 continenti.

L’album “GUTS”, il seguito dell’album di debutto “SOUR”, vincitore di un GRAMMY® e detentore di numerosi record, è stato pubblicato dalla Geffen Records l’8 settembre 2023 e ha rapidamente raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo.