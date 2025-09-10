OLIVIA RODRIGO e ROBERT SMITH dei CURE con “Friday I’m in Love” e “Just Like Heaven”

La superstar multiplatino e vincitrice di tre GRAMMY®, Olivia Rodrigo pubblicherà l’album live LIVE FROM GLASTONBURY (A BBC RECORDING) il 5 dicembre 2025 (già disponibile per il pre-order).
Il progetto contiene il concerto da headliner che Olivia ha tenuto al rinomato festival musicale inglese ed è anticipato dalle registrazioni live delle due strabilianti performance con Robert Smith dei The Cure, “Friday I’m In Love” e “Just Like Heaven”. I proventi dei due brani iconici dei Cure saranno devoluti a Medici senza Frontiere.
Nel frattempo, sono anche disponibili su YouTube i video delle performance di “Friday I’m In Love” e del brano della Rodrigo, “so american”.
Rolling Stone ha elogiato lo show di Olivia come “un set che passerà alla storia del Glastonbury” e il duetto con i Cure come “un momento brillante da vedere e ascoltare”. Anche Variety ha notato che “la performance della Rodrigo è stata entusiasmante”, mentre Billboard ha definito il suo set come “ipnotico” e “spettacolare”. In UK, la Rodrigo ha ottenuto recensioni a 5 stelle dal The Guardian, The Independent e The Telegraph.
Tracklisting – Live From Glastonbury
- obsessed
- ballad of a homeschooled girl
- vampire
- drivers license
- traitor
- bad idea right
- love is embarrassing
- pretty isn’t pretty
- happier
- enough for you
- friday i’m in love (with Robert Smith)
- just like heaven (with Robert Smith)
- so american
- jealousy, jealousy
- favorite crime
- deja vu
- brutal
- all-american bitch
- good 4 u
- get him back
Il GUTS World Tour ha entusiasmato i fan di tutto il mondo con 100 date sold-out in 64 città e in oltre 21 Paesi. La Rodrigo si è anche esibita in 18 festival come headliner. In totale ha toccata 75 città, 27 Paesi e 5 continenti.
L’album “GUTS”, il seguito dell’album di debutto “SOUR”, vincitore di un GRAMMY® e detentore di numerosi record, è stato pubblicato dalla Geffen Records l’8 settembre 2023 e ha rapidamente raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo.