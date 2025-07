OLIVIA RODRIGO agli I-Days è la necessaria boccata d’ossigeno Gen-Z

Articolo di Philip Grasselli | Foto di Andrea Ripamonti

Il tepore di metà luglio. Le scuole finite già da un pezzo. Il penultimo appuntamento degli I-Days 2025 accoglie, in quest’atmosfera, un tris di artisti ben noti nel mondo Gen-Z e sempre molto acclamati anche dalla critica più spietata.

Originariamente alla più capiente “La Maura”, il live è stato poi spostato all’Ippodromo SNAI “San Siro” di via Diomede. Olivia Rodrigo va a conquistarsi l’unico palco di questa serie di concerti estivi, dopo un bel filotto di apparizioni in diversi festival europei, tra cui il Mad Cool Festival di Madrid. Non è la sua prima volta in Italia, visto che è passata a Bologna lo scorso anno (e ho rosicato un po’ per il sold-out istantaneo, sicché…)

Il tour sta proseguendo da un anno e mezzo per la promozione oramai consolidata del suo ultimo album, “Guts” (e rinforzato con la versione “Spilled” uscita l’anno scorso). Dopo tutto questo tempo, è diventato un instant classic del pop rock, poiché la qualità del mix, degli arrangiamenti e dei testi l’hanno reso uno degli album certamente più belli e interessanti almeno degli ultimi dieci anni.

Il contesto artistico degli artisti Gen-Z

Dal punto di vista musicale è evidente le numerose riprese del periodo fine anni ’90 e 2000: Olivia Rodrigo ha molti elementi che richiamano l’Avril Lavigne degli esordi, ma anche l’energia di Alanis Morissette di “Jagged Little Pill”, ma anche Taylor Swift, i Paramore o, per andare più verso oggi, Billie Eilish. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Olivia Rodrigo è già stata in Italia, nel 2024, all’Unipol Arena di Bologna, data istantaneamente sold-out (foto di Cesare Veronesi).

Il modo di comunicare rispecchia invece lo status psicologico delle generazioni di oggi, spesso e volentieri che si misura in una vulnerabilità mai vista finora (dalla ancor più forse aspettativa dettata dai social, passando per il desiderio di rompere schemi e ideali ancora fossilizzati a trenta o quarant’anni fa).

I kinda wanna throw my phone across the room ‘Cause all I see are girls too good to be true With paper white teeth and perfect bodies, wish I didn’t care I know their beauty’s not my lack, but it feels like that Olivia Rodrigo – jealousy, jealousy (2021)

Da notare anche che tutti gli artisti che hanno calcato il palco dell’Ippodromo hanno esordito musicalmente tra il 2021 e il 2022, in piena pandemia di COVID-19. Anche questo è un fattore cruciale nelle scelte stilistiche.

Girl in Red ma anche in giacca a metà luglio

Ad aprire le file di questa calda data degli I-Days è Girl in Red, che già abbiamo imparato a conoscere al Main Stage del Sziget Fesztival del 2023. Marie Ulven, con questa voce un po’ alla Marina Diamandis, è fresca di secondo album, “I’m Doing It Again Baby!”.

Living life in grey did something to my brain But hey, I took a shower today I’m back, I feel like myself I was gone for a minute ‘Cause I went to get help It’s not the end of the world Time doesn’t stop for a sad little girl Girl in Red – I’m Back (2024)

È tornata, anzi, ha esordito in Italia proprio con questo live (peccato solo una volta!) e lo ha fatto in grande stile nella sua totale semplicità: jeans, maglietta e giacca sopra (con più di trenta gradi fuori, va bene…). Un intreccio della sua discografia, che ha sempre trattato tematiche sociali (dal mondo LGBTQIA+ a quello della salute psicologica) nella maniera più schietta possibile, quasi a creare un varco diretto con la persona in ascolto.

Girl in Red agli I-Days 2025 (foto di Andrea Ripamonti)

Lo stile del secondo disco è ulteriormente più energico e meno bedroom pop-rock, perfetto anche per i live di questo tipo, con canzoni come “Too Much”.

Per il resto, Marie Ulven è in splendida forma per proseguire la sua estate di live in giro per l’Europa (partito dall’Hurricane Festival poco meno di un mesetto fa): prossima tappa sarà la sua Oslo il 9 agosto.

Le Wet Leg che sfoderano i muscoli dell’alternative rock

Alle 19:15 partono puntualissimi i Wet Leg nella formazione completa, dato che è da circa un anno che i tre turnisti sono entrati a far parte del duo femminile), con Rhian Teasdale che sale sul palco sfoggiando tutta la sua potenza, a partire dai suoi bicipiti.

Rhian Teasdale dei Wet Leg agli I-Days 2025 (foto di Andrea Ripamonti)

È il loro primo live fuori dal Regno Unito con il loro secondo album uscito, “Moisturizer”.

Is it love or suicide? Is it love? Put your mouth to mine and give me CPR Call the triple nine and give me CPR Wet Leg – CPR (2025)

La composizione di quest’ultimo album è abbastanza sulla falsariga del loro eponimo album d’esordio: musica rigorosamente suonata con qualche filtro sui suoni, indie rock britannico allo stato brado, come in “Catch These Fists” o “Pillow Talk”, che mi ricordano un po’ i Catfish and the Bottleman di dieci anni fa. Grande qualità.

Il live parte con proprio con il precedentemente menzionato “Catch These Fists”, uno dei miei brani preferiti del nuovo disco, per poi subito proseguire con il brano più streammato della band, “Wet Dream” del loro esordio.

Lo stile dei movimenti della band, specie tra chitarristi, mi ricorda un po’ come interagiscono in Khruangbin tra di loro. Anche qui è presente un intreccio preciso tra i due album, da godersi magari su una chaise longue, appunto. Il concerto scorre liscissimo come l’olio, interazione molto centellinata per un ritorno in Italia piuttosto tranquillo.

Olivia Rodrigo, abbiamo una nuova diva del pop-rock

All’Ippodromo SNAI “San Siro” alla fine poco più di ventisettemila fan (persino da Melbourne apposta!) si radunano tra golden pit e classico prato, con un’età media molto bassa, dai primi anni delle superiori alla triennale universitaria, o comunque piena Gen-Z: la musica e i testi delle canzoni di Olivia Rodrigo, come menzionato precedentemente, è proprio quella che tocca maggiormente le loro corde.

Olivia Rodrigo agli I-Days (foto di Andrea Ripamonti)

Gente che piange dalla prima all’ultima canzone; gente che s’abbraccia stringendosi il più forte possibile alla prima persona accanto; gente che urla il più forte possibile le parole delle canzoni. Un pubblico molto unito e compatto, che si ritrova molto negli argomenti trattati ad Olivia Rodrigo nei suoi due album.

Evviva la semplicità

Il palco è molto semplice, senza una scenografia troppo complessa, anzi. Bastano i soliti tre ledwall e una pedana laterale per dare spazio ad una delle migliori artiste della sua generazione.

Il live parte con il video che introduce alla versione spilled di Guts, uscito il 22 marzo 2024 con cinque tracce in più rispetto a quella normale. Lei che insegue una farfalla stilizzata, fino a che non raggiunge un filo stilizzato, dove perde l’equilibrio, cade e tutto si spegne.

Olivia Rodrigo in concerto agli I-DAYS 2025 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Sul palco sale un’Olivia Rodrigo in body leopardato, pronta a cantare “Obsessed”, la prima delle cinque tracce di questa specie di EP-postilla di Guts. Essa racconta la morbosa curiosità della ex del proprio fidanzato, in un feedback positivo anche grazie al magico mondo dei social. E, a proposito di social, a dare manforte su quest’argomento ci pensa “Ballad of a Homeschooled Girl”, un po’ più col taglio relativo all’ansia sociale.

Un po’ di ballad e i lacrimoni

“Drivers License” ci fa catapultare al suo esordio musicale dell’oramai lontano 2021, con una ballad pop tra le più energiche degli ultimi anni, oramai diventato un classico e che ovviamente ha illuminato il pubblico degli I-Days. Mood ballad che continua anche con “Traitor”. I fiumi di lacrime che vanno poi in contatto con la sabbia dell’ippodromo.

Torniamo ancora a “Guts” con “Bad Idea Right?”: la prima volta che me la sono trovata alle orecchie è stato un ma wow, ma che brano assurdo che è appena uscito!?!, con un entusiasmo adolescenziale, anche in virtù del sound molto vicino a noi Millennials.

Per tutto il resto del live è un trionfo, sia in virtù dell’altissima qualità dei pezzi, sia per il fatto che comunque Olivia Rodrigo spesso e volentieri suona insieme alla band, una boccata di ossigeno ai live in cui si preme play e si fa il karaoke con la base e con i cori. Tanta, tantissima roba. E pensare che un paio di settimane fa suonava con Robert Smith dei The Cure a Glastonbury…

Good for you, you’re doing great out there without me, baby God, I wish that I could do that I’ve lost my mind, I’ve spent the night Crying on the floor of my bathroom But you’re so unaffected, I really don’t get it But I guess good for you Olivia Rodrigo – Good 4 U

Doppio bis unico del suo tour

Non poteva non andare via senza i pezzi più belli della sua giovane carriera: da “Brutal”, il primo brano di “Sour” a “Good 4 U”, per poi chiudere con i cori da stadio di “Get Him Back”, con la tecnica della Sprechgesang – un mix tra cantato e parlato – nelle strofe. Ma soprattutto, terminato il bis, tutta la band ritorna a sorpresa in virtù del fatto che i fan acclamavano “Lacy” già da metà concerto e si chiude così un live bello, fresco, godibile e con tanti, tantissimi insegnamenti da incassare e tenere gelosamente: a ventidue anni è già sicuramente una diva.

GIRL IN RED – La scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI “San Siro” di Milano

Doing It Again Baby

Bad Idea!

Girls

Dead Girl in the Pool

Summer Depression

Midnight Love

Too Much

We Fell in Love in October

Phantom Pain

You Stupid Bitch

Serotonin

I Wanna Be Your Girlfriend

WET LEG – La scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI “San Siro” di Milano

Catch These Fists

Wet Dream

Supermarket

Oh No

Liquidize

Davina McCall

Ur Mum

Too Late Now

Jennifer’s Body

Pillow Talk

Angelica

Chaise Longue

Mangetout

CPR

OLIVIA RODRIGO – La scaletta del concerto all’Ippodromo SNAI “San Siro” di Milano

Obsessed

Ballad of a Homeschooled Girl

Vampire

Drivers License

Traitor

Bad Idea Right?

Love Is Embarassing

Pretty Isn’t Pretty

Happier

All I Want

Enough for You

So American

Jealousy, Jealousy

Favorite Crime

Déjà Vu

Encore

Brutal

All-American Bitch

Good 4 U

Get Him Back!

Encore #2

Lacy