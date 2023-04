KARMA: guarda in anteprima il video “Neri Relitti”

Dopo l’uscita del singolo sui portali digitali, arriva il videoclip di “Neri relitti” il brano inedito della storica rock band dei Karma: il gruppo milanese ha annunciato il ritorno sulle scene musicali con materiale inedito dopo l’ultimo capolavoro “Astronotus”, disco seminale per il rock alternativo italiano degli anni novanta.

Il brano, supportato da un videclip d’impatto, racconta un viaggio odisseico, alla riscoperta di sé, accettando in pace le proprie imperfezioni, staccandosi completamente dal frastuono della quotidianità. «Neri Relitti parla della vittoria degli sconfitti che non si rassegnano, di chi si affida alle onde sapendo di poter non arrivare, di chi gettandosi nella pancia del mondo, toccando il fondo, ha saputo risalire liberandosi dai propri relitti» – afferma David Moretti, frontman, autore e mente creativa del gruppo.

Così a distanza di quasi tre decenni la rock band milanese dei Karma arriva finalmente a pubblicare l’attesissimo terzo album intitolato “K3” e previsto in uscita il prossimo 27 ottobre 2023 con relativo tour annesso. Ad anticiparlo usciranno altri tre singoli estratti dal dall’album. Il disco, registrato tra gli Stati Uniti e l’Italia e mixato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, sarà pubblicato nelle versioni CD, MC, doppio LP nero e doppio LP colorato (marmorizzato/fumeè) da collezione. A pubblicarlo l’etichetta Vrec Music Label, già a fianco di nomi storici del rock italiano come Mistonocivo, Giulio Casale (Estra), Andrea Chimenti (Moda), Max Zanotti (Deasonika) e molti altri. La distribuzione sarà affidata ad Audioglobe (per il fisico) e Believe Digital (per il digitale). Particolarmente curata sarà la veste grafica del progetto curata da Moretti stesso con inserti fotografici e soluzioni stilistiche di pregio.

La formazione dei Karma è quella originale guidata dal frontman David Moretti alla voce e chitarre (oltre a piano e programmazioni), Andrea Viti al basso (già in passato negli Afterhours ed anche a fianco di Greg Dulli e Mark Lanegan), Diego Besozzi alla batteria, Alessandro Pacho Rossi alle percussioni e Andrea Bacchini alle chitarre.

I Karma sono stati una delle band di riferimento nel panorama rock alternativo italiano degli anni ’90. Nati nel 1991 a Milano, la particolarità che li rende unici è il mix tra componenti elettriche ed acustiche e i riferimenti alla scena contemporanea proveniente da Seattle, ma sempre con il cuore rivolto al rock e alla psichedelia degli anni ’70. L’esordio è nel 1994 con l’album omonimo (Ritmi Urbani). Dall’album vengono estratti due singoli, “La Terra” e “Il Cielo”. L’album chiude l’anno tra gli esordi più venduti nell’indie italiano. Il secondo lavoro, “Astronotus”, esce nel 1996 a seguito di un’intensa attività live. È l’album che rispecchia maggiormente il suono dei Karma. Registrato quasi interamente in presa diretta, rappresenta la maturazione di una band che ha saputo liberarsi dal vincolo del “genere”. I due singoli estratti dall’album sono “Atomi” e “E.X.P.” Molte le collaborazioni: Afterhours (con i quali il bassista Andrea Viti suonerà per oltre un lustro), Ritmo Tribale, La Crus, Casino Royale, e molti altri ancora. Il 27 ottobre 2023, dopo anni di attesa, arriva “K3”, l’attesissimo terzo lavoro.

KARMA – Social

IG: https://bit.ly/IG_Kofficial

FB: https://bit.ly/FB_K_official

SP: https://bit.ly/SP_Kofficial

KARMA – Discografia

Karma (1994, Ritmi Urbani)

Astronotus (1996, Ritmi Urbani)

K3 (dal 27/10/2023, Vrec)