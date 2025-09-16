Connect with us

L’esordio discografico della rock band romana degli ALTERNA sembra uscito dal flusso canalizzatore del film Ritorno al Futuro: in quella metà anni ottanta inizio novanta dove si imponeva nel mondo un grunge fatto di chitarre ruggenti e sporche, batterie deflagranti ed un cantato sofferente con testi scarni ed abrasivi che ti si appiccicano in testa.

Se ci aggiungiamo che gli ALTERNA non hanno delle pagine social ufficiali (vera scelta alternativa) ed il cantante e autore è Cristiano Lucidi, Youtuber con la mission di divulgare la musica rock degli anni novanta, tutto è incredibilmente coerente.

Gli appassionati del genere (vecchi e nuovi) ascoltando “Tempo Residuo Elettrico” troveranno 9 canzoni (8+ 1 intro strumentale) che non lasciano ombra a dubbi:  “Sputami l’amore in bocca”, primo singolo e video estratto, parte da una strofa melodica per poi spettinarti con un refrain geniale, “Il clown” prova vibrazioni da pelle d’oca (“Uccidimi il clown” canta Lucidi lasciando liberainterpretazione),  “Idrogeno” è addirittura dedicata al suicidio di Chris Cornell (senza mai citarlo). Se musicalmente il disco nella stesura è semplice da assimilare il plus del progetto sono sicuramente i testi criptici ed interpretabili in tanti modi diversi, grazie da un uso intelligente di punteggiatura, allegorie, citazioni “spleen” qua e là.

Ovviamente i nostri non sono di primo pelo, l’intera band ha esperienza alle spalle di dischi e produzioni: insieme a Lucidi (ex voce dei Bullet of Noise) troviamo Nicola Sobieski (chitarre) che è anche tecnico del suono, Davide Agostini insegna batteria e percussioni ed è promoter locale. Lo stesso Lucidi è l’ex Bullet of Noise.

Un disco per fan di  Deftones e Nirvana o, per stare in  Italia, Afterhours o Karma. Non a caso nei credits figura una supervisione artistica di David Moretti, voce proprio dei Karma.

Disco rigorosamente stampato in formato fisico su CD e LP autografato tramite la label veronese Vrec, ormai garanzia di un certo tipo di rock in Italia.

