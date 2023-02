THE WHO: esce il 31 marzo il disco live “The Who With Orchestra Live At Wembley”

Il 6 luglio 2019 gli Who suonarono al Wembley Stadium di Londra per la prima volta in quarant’anni. Il concerto fu l’unica data britannica del loro “Moving On“ tour e l’esibizione vide la band accompagnata da un’orchestra di oltre 50 elementi eseguire classici tratti da Quadrophenia, Tommy, Who’s Next, Who Are You e da WHO, il loro ultimo album a tredici anni dal precedente Endless Wire.

I The Who suoneranno sabato 17 Giugno alla Visarno Arena per Firenze Rocks 2023, accompagnati dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in una miscela di rock che solo il binomio tra la band londinese e una delle più importanti orchestre d’Italia può creare.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/thewho2023

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/thewho

The Who With Orchestra Live At Wembley uscirà il 31 marzo in varie edizioni: triplo vinile colorato (giallo, arancione e rosso) in edizione limitata, triplo vinile nero, doppio CD / Blu-Ray con audio remixato in Dolby Atmos e 5.1 e CD con gli highlight del concerto. Tutti i formati presentano un booklet con foto inedite dello spettacolo.

Unire gli Who ad un’orchestra in concerto è sempre stato un desiderio di Roger Daltrey “il fatto che siano gli Who con orchestra, non comprometterà il modo in cui io e Pete abbiamo comunicato la nostra musica”. Pete Townshend ha dichiarato: “Roger aveva battezzato quel tour Moving On! Lo adoro. È quello che entrambi vogliamo fare. Vai avanti, con nuova musica, musica classica degli Who, il tutto eseguito in modi nuovi ed entusiasmanti. È giusto assumersi dei rischi, non abbiamo niente da perdere”.

THE WHO WITH ORCHESTRA LIVE AT WEMBLEY

Pete Townshend Guitar /Vocals

Roger Daltrey Vocals (plus guitar on Eminence Front)

Simon Townshend Guitar/Vocals

Loren Gold Keyboard/Vocals

Jon Button Bass Billy Nicholls Vocals Zak Starkey Drums Katie Jacoby Violin Audrey Snyder Cello

THE WHO + Orchestra

Sabato 17 Giugno – FIRENZE Rocks 2023

Visarno Arena

