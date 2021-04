Salviamo la musica live! BIKO e SOUL CIRCUS uniti per gli “SPETTACOLARI”

Il BIKO, storico circolo Arci di Milano, negli anni ha ospitato il meglio della scena jazz, soul, funk e hip-hop internazionale, portando nella city lombarda i suoni più contemporanei e innovativi ma anche quelli che hanno fatto la storia.

La pandemia ha da oltre un anno ha devastato la vita di tutti e messo in crisi il mondo della cultura e ha farne le spese, non solo cinema, teatri e musei, ma anche i circoli ARCI, da sempre luoghi di aggregazione, confronto e condivisione per persone di tutte le età.

Per salvare la musica dal vivo, il BIKO e il SOUL CIRCUS (progetto nato dalle cantanti Alessia Marcandalli e Wena insieme alla cantautrice Alea, di cui vi avevamo già raccontato nel pre pandemia) hanno ideato un progetto di crowdfunding per tenere in vita l’anima di questo magico luogo. Il progetto nasce sotto il nome di “Spettacolari” e il format si basa su concerti live studio che hanno l’obiettivo: di permettere al pubblico di vivere la magia della musica dal vivo in una nuova prospettiva e consentire ad artisti e operatori del settore di lavorare anche in questo momento particolarmente difficile.

Per realizzare questa iniziativa è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, che in poco tempo ha già raggiunto – e superato – l’obiettivo prefissato; è quindi ora possibile far partire la seconda fase del progetto, che prevede la registrazione di un terzo concerto live studio.

Protagonista, il cantautore, rapper e producer palermitano Davide Shorty, inconfondibile voce soul con sonorità jazz e rap e fresco fresco di Sanremo: acquistando in esclusiva il suo live (visibile solo ai sostenitori al costo di 18€) sarà possibile ascoltare alcuni brani tratti dal suo nuovo disco fusion., ancora mai suonati dal vivo.

Davide Shorty

Questa campagna è partita l’obiettivo, raggiunto grazie a tutti i sostenitori, di raggiungere 4.500€ per poter passare quindi a questo step e registrare un TERZO CONCERTO.

Per ringraziare i sostenitori delle donazioni ricevute BIKO e SOUL CIRCUS hanno messo in palio ricompense speciali, come lezioni online di musica e ballo con i musicisti del Soul Circus, video live session e la possibilità di registrare il proprio disco all’interno di uno studio professionale.

L’obiettivo insomma è continuare a lavorare con la musica! Perché la cultura è anche lavoro.

Per questo hanno bisogno del nostro aiuto e sostegno in questo percorso.

Aiuta il BIKO e Soul Circus e sostieni il loro progetto QUI