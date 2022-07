Massimo Pericolo: le foto del concerto al Woodoo Fest di Cassano Magnago

foto di Lara Bordoni

Massimo Pericolo è l’headliner della prima data del Woodoo Fest 2022. A Cassano Magnago, ha riportato la sua musica nella sua provincia, Varese.

“Solo Tutto” è l’ultimo atteso album di Massimo Pericolo, uno degli artisti italiani più forti del momento, uscito nel 2021 e disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel formato fisico per Pluggers e LuckyBeardRec in collaborazione con Epic/Sony Music Italy.

Anticipato dal singolo “Bugie”, il secondo disco di Massimo Pericolo è la consacrazione di un percorso che e’ iniziato con la canzone “7 Miliardi”, passando per l’album Disco di Platino “Scialla Semper” e una serie di collaborazioni di successo, lo ha portato nell’Olimpo della scena musicale italiana.

L’album “Solo Tutto” è un viaggio nel passato e presente dell’artista. Ogni canzone fotografa un momento diverso della sua vita e racconta, con una capacità fuori dal comune, la realtà cruda di un ragazzo di provincia. Ironia, rabbia, dolcezza sono le armi che usa per parlare di relazioni, successo, soldi e riscatto sociale, e grazie ai quali possiamo vedere il mondo attraverso gli occhi di uno degli artisti più unici della sua generazione.

In apertura l’artista napoletano Nello Taver.

Durante il festival si sono esibiti anche Generic Animal, 20025XS, Nicolaj Serjotti.

Il Woodoo Fest continua fino a domenica 24 Luglio, cinque giorni immersi tra musica, amore e natura per riscoprire la bellezza che a volte abbiamo deciso di nascondere, per mostrare che la diversità non è poi così male. Scegliamo di cantare, ballare ed essere così come siamo senza alcuna paura.

Clicca qui per guardare le foto del concerto di Massimo Pericolo al Woodoo Fest (o sfoglia la Gallery qui sotto)

Ecco le altre date del Festival:

Giovedì 21 Luglio

ARIETE – Bnkr44 -Giuse The Lizia – Deriansky -Centomila Carie

Venerdì 22 Luglio

VENERUS – MACE dj set – Ceri – Djstivo – SibodeDJ – VV

Sabato 23 Luglio

MYSS KETA – LailaAlHabash – BigMama – cmqmartina -Populous – DumboGetsMad

Domenica 24 Luglio

THE ZEN CIRCUS – Tutti Fenomeni – Naska & Panetti – Post Nebbia – Ziliani