LIGABUE e i 30 anni di Buon Compleanno Elvis!

È il 1995. Forrest Gump trionfa alla notte degli Oscar vincendo 6 statuette e Michelangelo Antonioni riceve il premio alla carriera. La Microsoft presenta il primo sistema operativo Microsoft a 32 bit, ovvero Windows 95 e in Europa viene commercializzata la prima PlayStation.

Nel mentre, nelle case di giovani rocker (ma non solo) risuonano le note di un disco, destinato a diventare, in poche settimane, iconico. Un successo clamoroso. Uno degli album più venduti della discografia italiana, i cui brani, nel tempo, sono stati tutti singoli. Sto parlando di Buon Compleanno Elvis, di Luciano Ligabue.

Quello che è stato questo album – racconta “il Liga” – l’ho capito forse meglio adesso di allora. È nato in un momento mio critico. Era finito il mio rapporto con la band con cui ho fatto i primi album, il disco precedente non era andato bene, non ero più col manager degli inizi. Non sapevo come sarebbero andate le cose e non stavo particolarmente bene.

Mi sono reso conto che soprattutto in questo album parlavo tantissimo di cosa volesse dire fare musica, vivere di musica, condividerla, farsene anche un po’ ossessionare. Perché si dice che “Non dovete badare al cantante”, piuttosto che “La forza della banda”. Per poi accorgermi con grande tenerezza, ma anche con gioia, che io volevo chiudere l’album con una cosa che diceva “Leggero il vestito migliore sulla testa un po’ di sole ed in bocca una canzone”.

Andare a riprendere ora questo disco significa anche farmi un po’ sorprendere. Un album, per me, è la fotografia dell’anima in quel momento, è come vedo il mondo in quel momento. Rivedere quella visione del mondo nel 1995 mi ha mosso tanta tenerezza. Perché io a quell’album devo molto. Andare a vedere nelle pieghe, riprendere i pezzi, mi ha dato grandi sensazioni emotive.

Luciano Ligabue_ph. Maurizio Bresciani

Dopo 30 anni, nel giorno del 65esimo dell’artista (ho chiamato l’ufficio anagrafe questa mattina per dire che c’è un errore, di controllare meglio – ironizza Luciano, per ribadire come non si senta quel numero) giornalisti e fortunati fan, tutti radunati presso l’Apollo di Via Borsi a Milano, sono pronti per il Be Bop A Lula del quarto di secolo, incuriositi e in attesa di conoscere ed ascoltare quei brani nella loro seconda vita.

È stata una bella sfida artistica riuscire, oggi, a rispettare quelle canzoni e farle rivivere in una nuova versione, che subito abbiamo battezzato acustica, ma che è qualcosa di diverso, naked, ovvero nude, spogliate, riportate alla versione più vicina a quando sono state scritte, ovvero solo con chitarra acustica, senza basso e batteria o chitarre elettriche.

Ma non solo questo…

Ringrazio tutta la Warner per aver deciso di fare questa celebrazione speciale di questo album, che nella sua veste più grossa conterrà addirittura 8 supporti.

Abbiamo recuperato delle demo a diro poco “improbabili”. Brani con vocalizzi e “la-la-la” perché non avevo ancora i testi pronti. Alcune rarità, che non sapevo neanche esistessero, come una versione superfunk di “La forza della band” eccezionale, suonata benissimo, insieme agli Uptown Horns, la sezione fiati che ha suonato anche con i Rolling Stones. Insomma, c’è tanta roba! Anche alcune tracce eseguite nel tour teatrale lo scorso anno. E una sorpresa, che non posso ancora svelare…

Un primo assaggio di Buon Compleanno Elvis del 2025 lo abbiamo avuto durante lo showcase, per pochi intimi, iniziato poco dopo. Sul palco, insieme al Liga, Federico Poggipollini, Mel Previte e Gianfranco Fornaciari ci regalano emozioni grazie a brani come Buon Compleanno Elvis, Hai un momento Dio, Leggero (solo per citarne alcuni). Occhi sgranati e cellulari puntati a catturare il cambio di ritmica, i toni che vanno dallo swing al folk, con pennellate di shuffle.

Per i curiosi l’attesa è breve: da oggi in digitale i brani in versione Naked + Tales di Certe Notti e Un figlio di nome Elvis

Dal 18 aprile BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025 l’opera omnia che propone diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995 su etichetta Warner Music Italia:

Buon Compleanno Elvis Naked + Tales

Buon Compleanno Elvis completamente spogliato, un ritorno all’essenza della scrittura originaria dei brani. Un doppio album con le 14 tracce del disco riarrangiate in chiave acustica e intima, accompagnate da un racconto audio, traccia per traccia

Buon Compleanno Elvis Demos & Rarities

16 tracce esclusive: canzoni inedite, demo, versioni alternative

Buon Compleanno Elvis New Mix

Le tracce originali dell’album mixate nuovamente da Tommaso Colliva, che con nuovi edit e senza reincisioni ha regalato alle canzoni di 30 anni fa un sound completamente nuovo e potente

Buon Compleanno Elvis nei teatri ’24

8 tracce di Buon Compleanno Elvis eseguite durante l’ultimo tour nei teatri di Luciano

Buon Compleanno Elvis Live ’95

8 tracce live tratte dal tour di Buon Compleanno Elvis del 1995, tra cui i concerti inediti di Modena e Firenze

Buon Compleanno Elvis Remastered 2025

L’album originale rimasterizzato da Andrea Suriani

E, ovviamente, i live. Cresce infatti l’attesa per La notte di Certe Notti, i due grandi eventi live prodotti e organizzati da Friends&Partners e ZooAperto.

Il 21 giugno Luciano Ligabue tornerà sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia a 20 anni dal primo concerto a Campovolo e il 6 settembre alla Reggia di Caserta, uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del Liga.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/427Dn2M

Buon compleanno Elvis non è un disco di moda. Ma ha fatto tendenza. La gente cercava quel tipo di suono, quel tipo di chitarre. Neanche ora è un disco di moda perché non lo puoi collocare in un momento. È un disco senza tempo.

E il tempo lo ha dimostrato! Buon compleanno Liga!

LIGABUE – Tour 2025

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/427Dn2M

Sabato 21 Giugno 2025 – REGGIO EMILIA – RCF Arena Campovolo

Sabato 6 Settembre 2025 – CASERTA – Reggia di Caserta