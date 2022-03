“Allegria Maldistribuita”: leggi la nostra intervista ai ROS

Abbiamo approfittato dell’uscita di “Allegria Maldistribuita“, il primo disco ufficiale dei ROS, per fare quattro chiacchiere con la band capitanata da Camilla.

L’album consacra il percorso tracciato dai due singoli “NormoSuper” e “La Ricetta“, che hanno segnato un nuovo inizio in veste autoprodotta per i ROS. Il power trio, dopo essersi aggiudicato la semifinale di X Factor 11 e aver collaborato con nomi della scena underground come Manuel Agnelli e Divi dei Ministri, negli anni si è esibito in live club e festival tra i più importanti d’Italia, per poi chiudersi in studio a lavoro sul primo disco ufficiale.

“Allegria Maldistribuita” è un album di dieci canzoni graffianti e dirette che non hanno paura di osare. Distorsioni, testi irriverenti e attitudine punk ne sono i protagonisti, dando voce ad ognuno di noi, in un viaggio attraverso le emozioni e i disagi che ci divorano ogni giorno.

Ascoltando il vostro disco Allegria Maldistribuita si percepisce un gran lavoro a livello musicale e strumentale. Come procedete da questo punto di vista e quali sono le vostre principali influenze?

La genesi delle canzoni è stata naturale: ci siamo chiusi in sala prove e abbiamo iniziato a suonare insieme, i pezzi sono venuti fuori come se fossero già lì pronti per essere urlati da una vita. Volevamo un disco vero, tre strumenti e una voce incazzata, senza ulteriori piani di produzione. Un disco che suonasse come se fossimo sul palco e siamo felici della resa finale, è nostro e basta. Veniamo dal rock indipendente e ribelle anni Novanta, strizzando l’occhio al punk italiano stile Prozac+ e al new punk dei giorni nostri.

Dai testi dell’album si evince un senso di ribellione, naturale e sfacciato. Da dove arriva questo tipo di esigenza comunicativa?

Allegria Maldistribuita nasce dal bisogno di sfogarsi, lo stesso che ci ha fatto avvicinare agli strumenti e al rock. Da qui la totale libertà di vomitare fuori tutto quello che ci fa male, tutto quello che ci fa incazzare, tutto quello che abbiamo da dire a noi stessi e al mondo. Doveva suonare più in faccia che mai per funzionare, come un pugno nello stomaco. È stato liberatorio.

Da XFactor, ai palchi importanti, alla possibilità di lavorare con artisti come Manuel Agnelli e Divi dei Ministri. Cosa vi ha dato tutto questo e quanto di queste situazioni vi siete portati dietro nel lavorare a questo primo disco?

Siamo fatti di esperienze e abbiamo sempre puntato a metterci in gioco e al farne il più possibile. Questa nostra fame ci ha portati in palchi giganti dove abbiamo dato tutto quello che avevamo e a incontrare persone che ci hanno aiutato a crescere: Manuel ci ha insegnato a credere in noi più forte che mai, Divi a essere noi stessi fino in fondo. Il disco è il risultato di tutto questo, ed è solo un inizio.

Nella nota stampa si legge che il disco è anche una sorta di guerra contro sé stessi, gli altri e la società contemporanea, con la voglia di combattere e di combattersi una volta per tutte. Cos’è che, più di ogni altra cosa, proprio non sopportate della società attorno?

La mancanza di fame. Più passa il tempo più sembra che i sogni si affievoliscano, ed è proprio là che dovresti crederci più forte. Invece c’è troppo silenzio, troppo conformismo, troppa paura di ribellarsi. E a noi questo silenzio stava consumando, da qui un disco che grida al mondo: “Io per sognare non voglio dormire”.