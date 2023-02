ROS: guarda in anteprima il video “Tragedia Moderna”

Strumenti alla mano e una giusta dose di follia alla Tarantino: il videoclip di TRAGEDIA MODERNA, ultimo singolo dei ROS dai toni new punk, si rivela come un’esplosione di ritmo e colori, un vortice irriverente in cui personaggi disinibiti, personificazioni conturbanti dei cinque sensi, si ribellano ai ruoli prestabiliti da una società che non li rappresenta.

La regia di Clizia Corti ci conduce attraverso la distruzione di una calma apparente e preconfezionata mentre spietato non si fa attendere il claim “Voi siete innamorati, noi siamo incazzati”, gridato dal power trio come inno generazionale di chi è in continua guerra con i ruoli della propria tragedia moderna.

Tra spaghetti sparsi ovunque, make-up degeneranti, corpi che si intrecciano e cambiano colore i ROS suonano il pezzo mentre viene dichiarato il set, la tragedia è smascherata, l’unica cosa che rimane è diventarne protagonisti.

ROS

I ROS nascono nel 2015 in Toscana e vedono le radici nella passione per il garage/punk/rock e per la musica indipendente italiana. Un trio formato da Camilla Giannelli (voce, chitarra elettrica), Lorenzo Peruzzi (batteria, seconda voce) e Kevin Rossetti (basso elettrico), accomunati dal desiderio di coniugare la lingua italiana ad un genere di impronta internazionale, legato alla sfera dell’alt rock e del new punk. Dopo una lunga gavetta partecipano a X Factor Italia nel 2017 uscendone semifinalisti con la pubblicazione di un EP con Sony Music Italy (“Rumore”) e una stretta collaborazione con il loro giudice Manuel Agnelli, leader dello storico gruppo Afterhours.

Nel 2018 partono per il “Rumore in Tour” che vede di più di 30 date nei più rinomati club e festival italiani, coronato da importanti opening act (Afterhours, Marilyn Manson, Bad Religion, A Perfect Circle, Papa Roach) e accompagnato dall’uscita di nuovi singoli e dalla partecipazione a Sanremo Giovani.

Dopo questo percorso di crescita i ROS decidono di chiudersi in studio di registrazione e di prendersi tutto il tempo necessario per la realizzazione del loro primo disco ufficiale, ALLEGRIA MALDISTRIBUITA, pubblicato con Ada Music Italy (Warner) il 4 marzo 2022 e accompagnato dai tre singoli NormoSuper, La Ricetta ed Emozione in Maggiore. Un disco punk in italiano che non ha paura di urlare in faccia le emozioni di tre ventenni con la voglia di evadere, che diventa protagonista delle più importanti playlist rock italiane dei principali digital store. Nell’estate 2022 i ROS pubblicano “EUFORIA”, una canzone ricca di speranza che li porta in copertina di Rock Italia di Spotify, e partono per un tour di oltre venti date che porta il loro colore sui palchi di tutta Italia.

Attualmente la band è impegnata nel nuovo tour invernale e il 27 gennaio 2023 esce il loro nuovo singolo: TRAGEDIA MODERNA.

