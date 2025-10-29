Connect with us

TOMA: fuori il video ufficiale dell’inedito presentato ad X Factor 2025 “Lettera di un soldato”

Toma "Lettera di un soldato"
“Lettera di un soldato” di Toma emoziona X Factor 2025: un video intimo e potente che racconta la guerra con empatia e profondità umana.

La musica di Toma, nome d’arte di Giuseppe Toma, è l’incarnazione dei termini “sensibilità” ed “empatia”. È questo che dimostra di essere sul palco di X Factor 2025: “Lettera di un soldato” non solo ha fatto scalpore in giuria ma anche, e soprattutto, tra il pubblico. In un mondo fatto di connessioni e ricondivisioni, Toma attraverso la tv si è avvicinato intimamente alle porte di casa di tutti. In anteprima esclusiva, per Rock On Italia, Toma ci regala un video dolce, dalle luci calde e soffuse, proprio come le sue canzoni. 

Come tutte le canzoni, “Lettera di un soldato” nasce da una necessità: non propriamente quella di raccontare la guerra ma quella di mettersi dal punto di vista di chi deve subirla questa guerra. 

Toma è un ragazzo giovane ma che, nella sua giovinezza, ha fatto dell’intelligenza emotiva lo spirito guida della sua maturità. Infatti, guardando il video, si può notare di come la sua compostezza, la forza della sua voce ed il modo in cui tutto è coerente nell’atto presente, fanno di lui un Uomo. Come ci si sente a guardare un amico morire a causa di altri? Come si vive in un mondo che cade a pezzi a causa di altri? Inerme. È questo il messaggio di Toma. Il video, infatti, ha una ripresa statica: ci sono lui ed il suo piano, in uno spazio-tempo fermi. Eppure, lì fuori, dall’altra parte del mondo, tutto continua a girare, tutto va avanti. Ma non lì, non nei contesti di guerra nei quali la realtà non è un rifugio ma una superficie dalla quale scappare e tutelarsi. A livello fotografico il video di “Lettera di un soldato” è un sentire forte del dolore: la voce predominante dell’artista, accompagnata dal piano, rappresenta l’eco di un grido umano. 

Credits: 

Diretto e prodotto: Cristian Marini 

Testo canzone: Giuseppe Toma

Produzione: Giuseppe Toma, Fabrizio Ludovici, Andrea Spinelli, Tony Frassanito 

Mix&Master: Andrea Spinelli

