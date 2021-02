È morto Erriquez, il cantante della Bandabardò aveva 60 anni

È morto Erriquez, pseudonimo di Enrico Greppi (Firenze, 1º settembre 1960 – Fiesole, 14 febbraio 2021): il cantante e leader del gruppo folk toscano Bandabardò aveva 60 anni.

Enrico ci ha lasciato la mattina del 14 febbraio a 60 anni nella sua abitazione di Fiesole, dopo una lunga lotta contro un male. A confermarne la notizia il suo manager Francesco Barbaro, al suo fianco sin dagli esordi.



L’artista combatteva con un brutto male da tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all’esterno. Lo scorso primo settembre aveva compiuto 60 anni.



Con la Bandabardò aveva da poco festeggiato i 25 anni di carriera con un grande evento al Mandela Forum di Firenze. Sin dalla sua nascita, nel 1993, il gruppo era sempre rimasto fedele a se stesso e ai suoi ideali, diventando un punto di riferimento della scena musicale degli anni Novanta e non solo, tanto che ancora oggi il coro “Se mi rilasso collasso“, continua ad essere cantato da ogni generazione.



Questo il commovente messaggio apparso sulla pagina facebook della Bandardò e scritto da Erriquez:



“Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie.

La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia.

Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura.

Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di vita, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia a cui devo tanto, a cui devo tutto.

Sono padre felice di un figlio strepitoso, il migliore che si possa desiderare, con il sorriso più bello del mondo. Rocco.

Ho goduto abbestia con i migliori compagni potessi avere, la mia Banda del cuore, la nostra creatura meravigliosa dai mille colori.

In questo grande girotondo saluto e ringrazio tutti quelli che mi hanno amato e tutti quelli che ho amato, i nomi sono tanti, voi sapete chi

Un abbraccio che circonda!

Aloha!!!”



(Erriquez)