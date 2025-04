BOtanique 2025 dal 13 giugno a Bologna: Nada, Bandabardò, 99 Posse, Romina Falconi tra i primi protagonisti

La mission di BOtanique è sempre promuovere e valorizzare l’accesso alla cultura, conferma – per il terzo anno consecutivo – l’abbonamento di soli 10€ che consente l’ingresso a tutte le serate e gli eventi di giugno e luglio, organizzati da Estragon Club.

Tra le novità della nuova edizione l’illustratrice e graphic designer Lucia Biancalana, che ha interamente curato l’identità visiva e le grafiche del festival.

Dal 13 giugno al 19 luglio, grandi nomi della scena musicale nazionale ed internazionale si alterneranno sul palco: Nada, And Also The Trees, Bandabardò, 99 Posse, Romina Falconi, Anavitória e Il Muro del Canto i primi artisti annunciati.

Ad inaugurare il Festival il 13 giugno Nada, che da anni con la sua voce unica e inimitabile è l’artista più originale e coraggiosa della scena musicale contemporanea italiana. Tra i tanti successi ricordiamo “Amore Disperato“, “Guardami negli occhi” e “Senza un perché“, quest’ultimo inserito nella serie di Paolo Sorrentino “The Young Pope”. Il 14 giugno, direttamente da Worcestershire in Inghilterra il gruppo And Also The Trees, rinomati per le loro performance live magnetiche e stile inconfondibile accompagnati da mandolino e chitarra elettrica, testi evocativi e ritmi dark jazz. Il 20 giugno la Bandabardò, una delle live band che fa dei live delle vere e proprie feste straripanti d’affetto, in cui si crea un rapporto diretto con il pubblico. A marzo 2025 hanno pubblicato il nuovo album “Fandango“. I 99 Posse arrivano il 21 giugno, band con oltre trent’anni di carriera alle spalle che ha segnato la storia di un genere con album pluripremiati come “Curre Curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito”, oltre ai migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo. Romina Falconi porta il suo Rottoincuore Live – che prende il nome dall’ultimo album – sul palco del BOtanique il 25 giugno. Un concerto energico e intimo allo stesso tempo con la voce e il carisma di Romina accompagnata sul palco dai suoi “Disumani”, Nick Savinelli (chitarra e tastiere), Nello Savinelli (batteria) e Fil Colombari (basso).

Il 3 luglio, il duo brasiliano Anavitória formato dalle talentuose Ana Caetano e Vitória Falcão, tra i nomi più in voga della scena musicale contemporanea, rappresentano una nuova generazione di artisti in grado di scalare non solo le classifiche ma anche portare a casa premi, come il Latin Grammy Award.

Chiude i primi artisti annunciati il 9 luglio Il Muro del Canto, la band romana presenterà dal vivo il loro ultimo album di inediti “La Mejo Medicina“. Con oltre 14 anni di carriera, sei album all’attivo e più di 500 concerti in Italia e all’estero, Il Muro del Canto è una delle voci più autentiche e distintive della scena musicale italiana, capace di unire, con un’intensità espressiva senza pari, tradizione e innovazione.

Primi nomi del BOtanique 2025

13.06 Nada

14.06 And Also The Trees

20.06 Bandabardò

21.06 99 Posse

25.06 Romina Falconi

03.07 Anavitória

09.07 Il Muro del Canto

Dal 2019 BOtanique è un festival totalmente plastic free, la plastica non è diffusa in alcuna forma all’interno dei giardini: l’acqua sarà gratuita, bicchieri e stoviglie saranno in materiali derivati da carta o organici, niente cannucce.

L’area relax e la ristorazione, per quasi sei settimane, saranno il contorno e la cornice dei grandi eventi live e daranno la possibilità di passare il tempo ascoltando il proprio artista preferito o godendosi la fresca aria serale tra un drink e i sapori dello street food.



Link all’abbonamento: bit.ly/BOta2025

Da quest’anno con Card Cultura e Bologna Welcome Card sarà possibile acquistare l’abbonamento ad un prezzo ridotto di 8€, mentre per i possessori di Card Cultura Under 26 a soli 5€.